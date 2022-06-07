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Ученые выяснили, какой была Вселенная в первые секунды после Большого взрыва

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Галактики, ранняя Вселенная
Фото: space.com | Симуляция формирования и развития галактик в ранней Вселенной, которую создали ученые

Исследователи создали компьютерную симуляцию, которая смогла показать распределение всех важных составляющих Вселенной после ее рождения.

Ученые из Института астрофизики Канарских островов смогли создать компьютерную модель Вселенной через несколько секунд после Большого взрыва. Новая симуляция показывает, как сформировалась межгалактическая среда или газ и пыль, которые находятся между галактиками, сообщает Space.

Ученые использовали компьютерный алгоритм Hydro-BAM для проведения вычислений всех возможных закономерностей, которые могли произойти в первые несколько секунд после рождения Вселенной.

С помощью новой компьютерной симуляции ученые смогли увидеть распределение на самом раннем этапе жизни Вселенной темной материи, заряженного энергией газа, нейтрального водорода и других составляющих, которые необходимы для лучшего понимания структуры Вселенной.

По словам ученых, новая симуляция позволила с высокой точностью воспроизвести так называемые леса Лайман-альфа. Это особая форма линий в спектре галактик и других подобных космических объектов, которая создается, когда облака газообразного водорода поглощают галактический свет.

"Подобные симуляции позволяют нам больше узнать об истории и структуре Вселенной. Но подобные моделирования требуют просто огромных вычислительных ресурсов. Пока что современные самые мощные компьютеры позволяют создать только небольшие участки Вселенной", — говорит Франческо Синигалья из Института астрофизики Канарских островов.

Вселенная
По словам ученых, новая симуляция позволила с высокой точностью воспроизвести так называемые леса Лайман-альфа. Это особая форма линий в спектре галактик и других подобных космических объектов, которая создается, когда облака газообразного водорода поглощают галактический свет
Фото: Live Science

Тем не менее новый алгоритм Hydro-BAM, основанный на машинном обучении, помог получить много важных теоретических данных за очень короткий период времени, говорят ученые. Новая симуляция показала ученым, где именно располагаются облака газообразного водорода с учетом того, что Вселенная постоянно расширяется. Но с помощью этих облаков можно узнать больше о том, что содержится в межгалактической среде из газа и пыли.

"Наше главное достижение состоит в том, что мы увидели, как связаны между собой межгалактический газ, темная материя и нейтральный водород, и что они хорошо организованы в особом порядке", — говорит Синигалья.

Фокус уже писал о том, что с помощью еще одной компьютерной симуляции, ученым удалось увидеть, каким образом свет распределился по ранней Вселенной и как появились первые звезды.

Напоминаем, что еще одно исследование предполагает, что Вселенная не будет постоянно расширяться, а в конечном итоге сожмется до начального состояния и даже назвали варианты дальнейшего развития событий.

Также Фокус писал о том, что ученые выяснили, что убивает галактики из ранней Вселенной. Здесь не обошлось без известных космических объектов.