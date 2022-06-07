Ученые выяснили, какой была Вселенная в первые секунды после Большого взрыва

Исследователи создали компьютерную симуляцию, которая смогла показать распределение всех важных составляющих Вселенной после ее рождения.

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Ученые из Института астрофизики Канарских островов смогли создать компьютерную модель Вселенной через несколько секунд после Большого взрыва. Новая симуляция показывает, как сформировалась межгалактическая среда или газ и пыль, которые находятся между галактиками, сообщает Space.

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Ученые использовали компьютерный алгоритм Hydro-BAM для проведения вычислений всех возможных закономерностей, которые могли произойти в первые несколько секунд после рождения Вселенной.

С помощью новой компьютерной симуляции ученые смогли увидеть распределение на самом раннем этапе жизни Вселенной темной материи, заряженного энергией газа, нейтрального водорода и других составляющих, которые необходимы для лучшего понимания структуры Вселенной.

По словам ученых, новая симуляция позволила с высокой точностью воспроизвести так называемые леса Лайман-альфа. Это особая форма линий в спектре галактик и других подобных космических объектов, которая создается, когда облака газообразного водорода поглощают галактический свет.

"Подобные симуляции позволяют нам больше узнать об истории и структуре Вселенной. Но подобные моделирования требуют просто огромных вычислительных ресурсов. Пока что современные самые мощные компьютеры позволяют создать только небольшие участки Вселенной", — говорит Франческо Синигалья из Института астрофизики Канарских островов.

[ + – ] По словам ученых, новая симуляция позволила с высокой точностью воспроизвести так называемые леса Лайман-альфа. Это особая форма линий в спектре галактик и других подобных космических объектов, которая создается, когда облака газообразного водорода поглощают галактический свет Фото: Live Science

Тем не менее новый алгоритм Hydro-BAM, основанный на машинном обучении, помог получить много важных теоретических данных за очень короткий период времени, говорят ученые. Новая симуляция показала ученым, где именно располагаются облака газообразного водорода с учетом того, что Вселенная постоянно расширяется. Но с помощью этих облаков можно узнать больше о том, что содержится в межгалактической среде из газа и пыли.

"Наше главное достижение состоит в том, что мы увидели, как связаны между собой межгалактический газ, темная материя и нейтральный водород, и что они хорошо организованы в особом порядке", — говорит Синигалья.

Фокус уже писал о том, что с помощью еще одной компьютерной симуляции, ученым удалось увидеть, каким образом свет распределился по ранней Вселенной и как появились первые звезды.

Напоминаем, что еще одно исследование предполагает, что Вселенная не будет постоянно расширяться, а в конечном итоге сожмется до начального состояния и даже назвали варианты дальнейшего развития событий.

Также Фокус писал о том, что ученые выяснили, что убивает галактики из ранней Вселенной. Здесь не обошлось без известных космических объектов.