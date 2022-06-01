Новые звезды не загораются. Ученые выяснили, что убивает галактики из ранней Вселенной

Галактики со временем умирают. И в этом им вероятно "помогают" известные космические монстры.

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Когда галактика умирает, у нее прекращается процесс звездообразования и существующие звезды постепенно гаснут, что превращает такую галактику в очень тусклый, почти невидимый для астрономов объект. Международная группа ученых считает, что процесс прекращения появления новых звезд напрямую связан со сверхмассивными черными дырами в центрах таких умирающих галактик, сообщает ScienceAlert.

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В галактике Млечный Путь все еще происходит, хоть и не очень активно, процесс звездообразования. Но существуют эллиптические галактики, у которых звездообразование давно прекратилось. В этих галактиках либо вообще не осталось звезд, либо там есть только очень старые звезды. Но такие галактики постепенно умирают в течение длительного периода.

Без черных дыр не обошлось

Как именно происходит прекращение звездообразования в таких галактиках, ученые точно не знают, но новое исследование международной группы астрономов показывает, что это связано со сверхмассивными черными дырами.

[ + – ] Международная группа ученых считает, что процесс прекращения появления новых звезд напрямую связан со сверхмассивными черными дырами в центрах таких умирающих галактик Фото: ScienceAlert

Ученые с помощью самых мощных телескопов собрали данные о древних эллиптических галактиках, которые находятся на расстоянии от 9,5 до 12, 5 млрд световых лет от нас. То есть это галактики, которые появились на раннем этапе истории нашей Вселенной.

Для начала они разделили галактики на те, в которых звездообразование прекратилось и на те, в которых оно еще продолжается. Также ученые изучили активность сверхмассивных черных дыр. Исследователи считают, что эти космические монстры, которые поглощают окружающее их вещество, являются причиной прекращения появления новых звезд.

Активные черные дыры

Когда происходит поглощение черной дырой вещества, то этот процесс создает сильное излучение, которое уходит далеко в космос. Также черные дыры извергают мощный поток плазмы в виде струй, которые улетают в пространство почти со скоростью света. И наконец активные черные дыры создают сильные ветра, которые распространяются по галактике.

[ + – ] Эллиптическая галактика IC 2006 Фото: NASA

Ученые считают, что излучение, мощные струи и ветер, исходящие от черной дыры, могут нагревать и отталкивать холодный молекулярный газ, из которого рождаются новые звезды. Но чтобы узнать насколько активной является черная дыра в центрах древних галактик, ученые выделили рентгеновские и радиосигналы. Чем сильнее эти сигналы, тем более активная черная дыра.

Ученые обнаружили, что в галактиках, где прекратилось звездообразование находится активная сверхмассивная черная дыра, потому как сигналы были очень сильными. А в галактиках, где все еще продолжается процесс звездообразования сигнал был не так явно выражен.

Астрономы считают, что есть большая вероятность того, что активные сверхмассивные черные дыры играет важную роль в процессе внезапной смерти этих древних галактик. Теперь осталось только точно выяснить детальную физику происходящего процесса.

Как уже писал Фокус, ученые нашли подтверждение невероятной теории, которая касается черных дыр. Исследователи выяснили, что эти объекты все-таки могут улетать из родной галактики на огромной скорости.