Нові зірки не спалахують. Вчені з'ясували, що вбиває галактики з раннього Всесвіту

Галактики згодом помирають. І в цьому їм, імовірно, "допомагають" відомі космічні монстри.

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Коли галактика вмирає, в неї припиняється процес зореутворення і і наявні зірки поступово гаснуть, що перетворює таку галактику на дуже тьмяний, майже невидимий для астрономів об'єкт. Міжнародна група вчених вважає, що процес припинення появи нових зірок безпосередньо пов'язаний із надмасивними чорними дірами в центрах таких галактик, що вмирають, повідомляє ScienceAlert.

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У галактиці Чумацький Шлях досі відбувається, хоч і не дуже активно, процес зореутворення. Але існують еліптичні галактики, в яких зореутворення давно припинилося. У цих галактиках або взагалі не залишилося зірок, або є тільки дуже старі зірки. Але такі галактики поступово вмирають упродовж тривалого періоду.

Без чорних дір не обійшлося

Як саме відбувається припинення зореутворення в таких галактиках, вчені точно не знають, але нове дослідження міжнародної групи астрономів показує, що це пов'язано з надмасивними чорними дірами.

[ + – ] Міжнародна група вчених вважає, що процес припинення появи нових зірок безпосередньо пов'язаний з надмасивними чорними дірами в центрах таких галактик, що вмирають Фото: ScienceAlert

Вчені за допомогою найпотужніших телескопів зібрали дані про стародавні еліптичні галактики, які знаходяться на відстані від 9,5 до 12,5 млрд світлових років від нас. Тобто це галактики, які з'явилися на ранньому етапі історії нашого Всесвіту.

Для початку вони розділили галактики на ті, в яких зореутворення припинилося, і на ті, в яких ще триває. Також вчені вивчили активність надмасивних чорних дір. Дослідники вважають, що ці космічні монстри, які поглинають навколишню речовину, є причиною припинення появи нових зірок.

Активні чорні діри

Коли відбувається поглинання чорною дірою речовини, цей процес створює сильне випромінювання, яке йде далеко в космос. Також чорні діри вивергають потужний потік плазми у вигляді струменів, що відлітають у простір майже зі швидкістю світла. І нарешті активні чорні діри створюють сильні вітри, які розповсюджуються по галактиці.

[ + – ] Еліптична галактика IC 2006 Фото: NASA

Вчені вважають, що випромінювання, потужні струмені та вітер, що походять від чорної діри, можуть нагрівати та відштовхувати холодний молекулярний газ, з якого народжуються нові зірки. Але щоб дізнатися, наскільки активною є чорна діра в центрах стародавніх галактик, вчені виділили рентгенівські та радіосигнали. Чим сильніші ці сигнали, тим активніша чорна діра.

Вчені виявили, що в галактиках, де припинилося зореутворення, знаходиться активна надмасивна чорна діра, тому що сигнали були дуже сильними. А в галактиках, де все ще триває процес зореутворення, сигнал був не так явно виражений.

Астрономи вважають, що є велика ймовірність того, що активні надмасивні чорні діри відіграють важливу роль у процесі раптової смерті цих давніх галактик. Тепер залишилося лише точно з'ясувати детальну фізику процесу, що відбувається.

Як уже писав Фокус, вчені знайшли підтвердження неймовірної теорії, що стосується чорних дір. Дослідники з'ясували, що ці об'єкти таки можуть відлітати з рідної галактики на величезній швидкості.