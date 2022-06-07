Учені з'ясували, яким був Всесвіт у перші секунди після Великого вибуху

Дослідники створили комп'ютерну симуляцію, яка змогла показати розподіл усіх важливих складників Всесвіту після його народження.

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Учені з Інституту астрофізики Канарських островів змогли створити комп'ютерну модель Всесвіту за кілька секунд після Великого вибуху. Нова симуляція показує, як сформувалося міжгалактичне середовище або газ і пил, що знаходяться між галактиками, повідомляє Space.

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Учені використовували комп'ютерний алгоритм Hydro-BAM щодо обчислень всіх можливих закономірностей, які могли статися у перші кілька секунд після народження Всесвіту.

За допомогою нової комп'ютерної симуляції вчені змогли побачити розподіл на ранньому етапі життя Всесвіту темної матерії, зарядженого енергією газу, нейтрального водню та інших складників, які необхідні для кращого розуміння структури Всесвіту.

За словами вчених, нова симуляція дозволила з високою точністю відтворити так звані ліси Лайман-альфа. Це особлива форма ліній у спектрі галактик та інших подібних космічних об'єктів, що створюється, коли хмари газоподібного водню поглинають галактичне світло.

"Подібні симуляції дозволяють нам більше дізнатися про історію та структуру Всесвіту. Але подібні моделювання вимагають просто величезних обчислювальних ресурсів. Поки що найсучасніші найпотужніші комп'ютери дозволяють створити тільки невеликі ділянки Всесвіту", — говорить Франческо Сінігалья з Інституту астрофізики Канарських островів.

[ + – ] За словами вчених, нова симуляція дозволила з високою точністю відтворити звані ліси Лайман-альфа. Це особлива форма ліній у спектрі галактик та інших подібних космічних об'єктів, що створюється, коли хмари газоподібного водню поглинають галактичне світло Фото: Live Science

Тим не менш, новий алгоритм Hydro-BAM, заснований на машинному навчанні, допоміг отримати багато важливих теоретичних даних за дуже короткий період часу, кажуть учені. Нова симуляція показала вченим, де саме розташовуються хмари газоподібного водню з огляду на те, що Всесвіт постійно розширюється. Але за допомогою цих хмар можна дізнатися більше про те, що міститься в міжгалактичному середовищі з газу та пилу.

"Наше головне досягнення полягає в тому, що ми побачили, як пов'язані між собою міжгалактичний газ, темна матерія і нейтральний водень і що вони добре організовані в особливому порядку", — говорить Сінігалья.

Фокус уже писав про те, що за допомогою ще однієї комп'ютерної симуляції вченим вдалося побачити, як світло розподілилося у ранньому Всесвіті та як з'явилися перші зірки.

Нагадуємо, що ще одне дослідження припускає, що Всесвіт не буде постійно розширюватися, а зрештою стиснеться до початкового стану та навіть назвали варіанти подальшого розвитку подій.

Також Фокус писав про те, що вчені з'ясували, що вбиває галактики з раннього Всесвіту. Тут не обійшлося без відомих космічних об'єктів.