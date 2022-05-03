Розширення Всесвіту "скоро" закінчиться, і він почне стискатися: коли все почнеться

Нове дослідження припускає, що після майже 13,8 млрд років розширення Всесвіту цей процес може зупинитися.

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Вчені створили модель розвитку Всесвіту, яка показала, що темна енергія, що сприяє його стрімкому розширенню, з часом може втратити свою силу. Але інша характеристика цієї енергії сприятиме поступовому стиску Всесвіту, що призведе до її "смерті" або, можливо, до нового відродження простору-часу, повідомляє Live Science.

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Вчені з Принстонського університету дійшли висновку, що загадкова темна енергія — це постійна сила природи. Вона може змінюватися з часом, зокрема, її відштовхувальна здатність до розширення Всесвіту може сповільнюватися і, зрештою, повністю зупинитися. Після цього, в темної енергії проявиться її здатність, що притягає і що призведе до повільного стиску Всесвіту.

Розширення закінчиться незабаром за космічними мірками

Модель еволюції Всесвіту, створена вченими, показала, що прискорене розширення Всесвіту може завершитися через 65 млн років, а через 100 млн років він взагалі перестане розширюватися. Після цього може наступити період повільного стиснення, який триватиме кілька мільярдів років. В результаті Всесвіт або "помре", або настане його нове відродження.

"Ми вважаємо, що процес уповільнення розширення Всесвіту відбудеться досить швидко. Адже 65 млн років у космічних масштабах — це невеликий відрізок часу", — каже Пол Стейнхардт із Принстонського університету.

Ще в 90-х роках минулого століття вчені з'ясували, що Всесвіт розширюється швидше, ніж мільярди років тому, і причиною цього є темна енергія, яка має здатність відштовхувати такі потужні об'єкти, як галактики, одне від одного.

[ + – ] Модель еволюції Всесвіту, створена вченими, показала, що прискорене розширення Всесвіту може завершитися через 65 млн. років, а через 100 млн років вона взагалі перестане розширюватися Фото: Seneca-Guns

Теорії щодо темної енергії

Відповідно до теорії, яку запропонував ще Альберт Ейнштейн, темна енергія має незмінну форму. Тобто ця сила не змінюється, а значить, розширення Всесвіту триватиме вічно. Але інша теорія, яку запропонували вчені, серед яких був і Стейнхардт, ще у 1998 році, говорить про те, що темна енергія не обов'язково має бути постійною, і вона може змінювати свої характеристики. Це означає, що темна енергія може мати як відштовхувальну, так і здатність, що притягує.

Темна енергія може втрачати свою силу

Створивши нову модель еволюції Всесвіту, вчені дійшли висновку, що сила темної енергії, яка дозволяє їй сприяти розширенню Всесвіту, згодом згасатиме. Моделювання показало, що процес уповільнення відштовхувальної сили темної енергії розпочався ще кілька мільярдів років тому. Тому прискорене розширення Всесвіту сповільнюється вже зараз.

За словами Стейнхардта, після того, як закінчиться розширення Всесвіту і почнеться його стиснення, цей процес відбуватиметься дуже повільно. Щоб стиснутись до половини своїх нинішніх розмірів, Всесвіту знадобиться кілька мільярдів років.

Два сценарії "кінця" Всесвіту

"Ми вважаємо, що врешті-решт відбудеться одна з двох ймовірних подій. Або Всесвіт стискатиметься доти, поки не зникне і не закінчиться простір-час. Або ж він стиснеться до такого стану, в якому він перебував перед Великим вибухом і відбудеться ще одна така подія, що започаткує новий Всесвіт", — каже Стейнхардт.

[ + – ] Зрештою відбудеться одна з двох ймовірних подій: або Всесвіт стискатиметься доти, доки не зникне і не закінчиться простір-час. Або ж він стиснеться до такого стану, в якому він перебувала перед Великим вибухом Фото: Seneca-Guns

Якщо другий сценарій розвитку подій правильний, то згідно з теорією Стейнхардта, Всесвіт постійно розширюється і стискається. Це означає, що наш Всесвіт не перший і не останній у нескінченній серії Всесвітів.

На жаль, нове дослідження залишається лише теорією, адже немає можливості його перевірити. Чим усе закінчиться насправді, можливо, побачать лише наші далекі нащадки, кажуть вчені.

Фокус вже писав про те, що вчені шукають відповідь на запитання: чи може наш Всесвіт розірватися на частини? Відповісти на це питання вченим може допомогти новий космічний телескоп Nancy Grace Roman.

Також Фокус писав про те, що існують кілька відмінних від загальноприйнятих теорій народження нашого Всесвіту. Теорію Великого вибуху ставили під сумнів кілька разів.

Ще Фокус писав про те, що вчені створили модель, за допомогою якої змогли побачити, як спалахнули перші зірки в нашому Всесвіті і як світло поширилося в космосі.