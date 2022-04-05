Чи може наш Усесвіт розірватися на частини: астрономи незабаром дізнаються відповідь

Новий космічний телескоп NASA Nancy Grace Roman зможе відповісти на запитання: чи буде Всесвіт розширитися та чи врешті-решт розірветься на частини.

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Космічний телескоп Nancy Grace Roman вирушить у космос у 2027 році, але вже зараз учені запитують: чи зможе нова обсерваторія розгадати деякі з ключових загадок Усесвіту. Вчений Юн Ван Каліфорнійського технологічного інституту у своєму новому дослідженні розповів про ключові особливості телескопа та розширення Всесвіту, повідомляє Inverse.

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За словами Вана, новий космічний телескоп вивчатиме далекі екзопланети, найстаріші галактики, яким мільярди років, але найголовніше — обсерваторія вивчатиме розширення Всесвіту за всю його історію. Прилади Nancy Grace Roman дозволять отримати інформацію, яку не зможе "здобути" жоден із існуючих телескопів.

"Ми зможемо дізнатися більше про те, що собою представляють перші галактики в Усесвіті, ми зможемо нанести на карту темну матерію та дізнаємося, що приховують близькі до нашого Чумацького Шляху галактики", — говорить Ван.

Ще у 20-х роках минулого століття астрономи виявили, що Всесвіт розширюється. Вони виявили, що всі галактики віддаляються одна від одної, за рідкісним винятком. Для сили, яка повинна керувати розширенням Усесвіту, вчені придумали назву – темна енергія.

"До кінця 20 століття астрономи вважали, що розширення Всесвіту сповільнюється, але 1998 року з'ясувалося, що воно навпаки прискорюється. Але чим закінчиться це розширення Всесвіту?" — каже Ван.

Саме тут у гру входить космічний телескоп Nancy Grace Roman. Він зможе надати вченим інформацію, завдяки якій можна буде відповісти на запитання: чи Всесвіт продовжуватиме розширюватися все швидше і швидше та чи закінчить Великим розривом.

[ + – ] Космічний телескоп Nancy Grace Roman Фото: Inverse/Shutterstock

Нове дослідження показує, що телескоп докладно вивчить 10 млн галактик, які з'явилися, коли Всесвіту було від 3 до 6 млрд років. Це допоможе астрономам створити докладну карту структури Всесвіту.

Також за допомогою телескопа вчені дізнаються точні відстані приблизно до 2 млн галактик, які з'явилися, коли Всесвіту було всього 2-3 млрд років.

"Так ми зможемо вивчити розширення Всесвіту з часом і зможемо зрозуміти всю історію цього процесу. І тоді ми отримаємо відповідь, що буде наприкінці", — каже Ван.

Усесвіт розширюється, і це розширення пришвидшується. Цього не повинно бути, тому що гравітація всієї матерії в Усесвіті має гальмувати це розширення. Це прискорення означає, що гравітаційна теорія Ейнштейна не зовсім правильна. Або це означає, що треба додати в усесвіт нову енергетичну складову: темну енергію, кажуть учені.

"Я вважаю, що прихід нової фізики не за горами. Або ми з'ясуємо, що темна енергія є поки що невідомим компонентом енергії, або нам потрібно буде змінити гравітаційну теорію Ейнштейна", — говорить Ван.