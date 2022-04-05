Может ли наша Вселенная разорваться на части: астрономы вскоре узнают ответ

Новый космический телескоп NASA Nancy Grace Roman сможет ответить на вопрос: будет ли Вселенная расширятся и в конце концов, разорвется на части.

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Космический телескоп Nancy Grace Roman отправится в космос в 2027 году, но уже сейчас ученые задаются вопросом: сможет ли новая обсерватория разгадать некоторые из ключевых загадок Вселенной. Ученый Юн Ван Калифорнийского технологического института в своем новом исследовании рассказал о ключевых особенностях телескопа и расширении Вселенной, сообщает Inverse.

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По словам Вана, новый космический телескоп будет изучать далекие экзопланеты, самые старые галактики, которым миллиарды лет, но самое главное обсерватория будет изучать расширение Вселенной за всю ее историю. Приборы Nancy Grace Roman позволят получить информацию, которую не смогут "добыть" ни один из существующих телескопов.

"Мы сможем узнать больше о том, что из себя представляют первые галактики во Вселенной, мы сможем нанести на карту темную материю и узнаем, что скрывают близкие к нашему Млечному Пути галактики", — говорит Ван.

Еще в 20-х годах прошлого века астрономы обнаружили, что Вселенная расширяется. Они обнаружили, что все галактики удаляются друг от друга, за редким исключением. Для силы, которая должна управлять расширением Вселенной ученые придумали название – темная энергия.

"До конца 20 века астрономы считали, что расширение Вселенной замедляется, но в 1998 году выяснилось, что оно наоборот ускоряется. Но чем закончится это расширение Вселенной?", — говорит Ван.

Именно здесь в игру вступает космический телескоп Nancy Grace Roman. Он сможет предоставить ученым информацию, благодаря которой можно будет ответить на вопрос: будет ли Вселенная продолжать расширяться все быстрее и быстрее и закончит Большим разрывом.

[ + – ] Космический телескоп Nancy Grace Roman Фото: Inverse/Shutterstock

Новое исследование показывает, что телескоп подробно изучит 10 млн галактик, которые появились, когда Вселенной было от 3 до 6 млрд лет. Это поможет астрономам создать подробную карту структуры Вселенной.

Также с помощью телескопа ученые узнают точные расстояния до примерно 2 млн галактик, которые появились, когда Вселенной было всего 2-3 млрд лет.

"Таким образом мы сможем изучить расширение Вселенной с течением времени и сможем понять всю историю этого процесса. И тогда мы получим ответ, что будет в конце", — говорит Ван.

Вселенная расширяется, и это расширение ускоряется. Этого не должно быть, потому что гравитация всей материи во Вселенной должна тормозить это расширение. Это ускорение означает, что гравитационная теория Эйнштейна не совсем верна. Или это означает, что нужно добавить во Вселенную новую энергетическую составляющую: темную энергию, говорят ученые.

"Я считаю, что приход новой физики не за горами. Или мы выясним, что темная энергия является пока неизвестным компонентом энергии или нам нужно будет изменить гравитационную теорию Эйнштейна", — говорит Ван.