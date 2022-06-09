Астрономи вловили другий повторюваний сигнал із космосу: він майже ідентичний першому

Астрономам вдалося зафіксувати швидкий повторюваний радіоспалах, який має загадкову природу.

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Швидкі радіоспалахи або FRB, як їх позначають у науковій літературі, — це інтенсивні короткі спалахи радіочастотного випромінювання, які тривають лише кілька мілісекунд. Уперше цей сигнал зафіксували в 2007 році. Що є джерелом цих сигналів і досі залишається предметом суперечок і теоретичних міркувань. Але вчені поступово підбираються до розгадки природи цих космічних унікальних явищ, повідомляє Space.

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Новий швидкий радіоспалах, який назвали FRB 20190520B, учені виявили за допомогою радіотелескопа FAST, що знаходиться у Китаї. Після цього вчені виявили слабкіші постійні радіовипромінювання, пов'язані з цим FRB.

Завдяки новим спостереженням за допомогою телескопа Subaru на Гаваях астрономи змогли визначити, що сигнал приходить з карликової галактики, яка знаходиться на відстані майже 3 млрд світлових років від нас.

За словами вчених, FRB 20190520B є другим виявленим повторюваним швидким радіоспалахом, який пов'язаний з постійним джерелом випромінювання після того, як учені ще в 2012 році змогли локалізувати джерело FRB 121102.

За словами Кейсі Лоу з Каліфорнійського технологічного інституту, новий швидкий радіоспалах є практично ідентичним двійником більш раннього відкриття.

[ + – ] Швидкий радіоспалах, який прийшов із далекої карликової галактики в Чумацький Шлях. Художня ілюстрація Фото: wikipedia

Тепер учені намагаються зрозуміти, чи можуть джерела таких сигналів еволюціонувати і чи можуть різні радіоджерела випускати радіоспалахи.

"Ще одне важливе питання, на яке потрібно знайти відповідь полягає в тому, чи всі джерела FRB можуть створювати повторювані швидкі радіоспалахи. Особисто я вважаю, що спочатку всі FRB є повторюваними, але потім активність падає через те, що джерело сигналу старіє", — Каже Ді Лі з Національної астрономічної обсерваторії Китаю.

Учені вважають, що джерело швидкого радіоспалаху FRB 20190520B існує відносно нещодавно за космічними мірками, як показують розрахунки.

За словами Франца Кірстена з Нідерландського інституту радіоастрономії, потрібно знайти більше швидких радіоспалахів, що повторюються, щоб зрозуміти їх природу і стадії їх появи.

Юй Веньфей із Шанхайської астрономічної обсерваторії вважає, що незабаром ученим вдасться розгадати таємницю цих незвичайних спалахів радіовипромінювання завдяки новим спостереженням.

"Потрібно спробувати дізнатися більше про середовище, в якому виникають джерела цих радіоспалахів, наприклад, за допомогою космічного телескопа Габбл" — говорить Ді Лі.

Фокус уже писав про те, що астрономам вдалося виявити точне джерело одного зі швидких радіоспалахів.

Нагадуємо, що деякі астрономи вважають, що швидкі радіоспалахи пов'язані з планетами, що вимирають.