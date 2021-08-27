Учені нарешті відшукали джерело повторюваного сигналу з глибин космосу

Один з небагатьох радіосплесків з чітким періодом змусив учених переглянути свої теорії щодо його походження.

Швидкі радіосплески (FRB) — це дуже швидкі і дуже великі викиди радіохвиль. Їхні джерела залишаються загадкою для вчених, і ми багато чого про них не знаємо. FRB 20180916B — один з небагатьох радіосплесків, які повторюються з чітко визначеним періодом. Для пояснення походження цього FRB була запропонована переконлива теорія, але вона виявилася неправильною, повідомляє iflscience.com.

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FRB 20180916 повторюється кожні 16,3 днів, при цьому сплески випромінюються протягом 5-денного вікна, за яким слідує радіомовчання протягом наступних днів. Спочатку запропонована гіпотеза полягала в тому, що джерело обертається навколо своєї зірки-компаньйона, виробляючи FRB тільки в певних точках своєї орбіти.

Але потім астрономи виявили, що радіохвилі різної довжини випромінюються з різних точок, що не узгоджується з цією моделлю подвійної зірки.

Учені порівняли свої спостереження з тим, що ми можемо бачити у видимому світлі. Короткі радіохвилі, схожі на синє світло, з'явилися в перші два дні сплеску. Це очікувано в разі FRB, що виходять від пари зірок, що обертаються навколо одне одного. Однак, спостереження показали, що більш довгі радіовипромінювання, схожі на червоне світло, виявлялися протягом наступних трьох днів. Так бути не повинно, кажуть учені.

"Очікувалося, що сильний зоряний вітер від зірки-компаньйона джерела швидких радіосплесків дозволить більшій частині синього короткохвильового радіосвітла покинути систему. Але більш червоне довгохвильове радіосвітло блокувало його майже повністю", — говорить Інес Пастор-Маразуела з Амстердамського університету.

[ + – ] Магнетар. Ілюстрація Фото: wikipedia

Тому вчені дійшли висновку, що джерелом швидкого радісплеску є магнетар, тип нейтронної зірки з неймовірно сильним магнітним полем. Нейтронні зірки утворюються, коли зірки з певними масами стають надновими.

Ці спостереження можна пояснити за допомогою самотнього магнетару, але тільки якщо він дуже повільно обертається навколо своєї осі — приблизно в 100 000 разів повільніше, ніж будь-яка інша відома нейтронна зірка.

Потрібні додаткові дослідження для підтвердження нової гіпотези, але ці спостереження показали, що FRB випромінюють сигнали з більш довгими хвилями, ніж вважалося раніше.

FRB 20180916 виходить з галактики, віддаленої від нас на 500 мільйонів світлових років.