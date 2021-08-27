Ученые наконец-то отыскали источник повторяющегося сигнала из глубин космоса

Один из немногих радиовсплесков с четким периодом заставил ученых пересмотреть свои теории относительно его происхождения.

Быстрые радиовсплески (FRB) — это очень быстрые и очень большие выбросы радиоволн. Их источники остаются загадкой для ученых, и мы многого о них не знаем. FRB 20180916B — один из немногих радиовсплесков, которые повторяются с четко определенным периодом. Для объяснения происхождения этого FRB была предложена убедительная теория, но она оказалась неверной, сообщает iflscience.com

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FRB 20180916 повторяется каждые 16,3 дня, при этом всплески излучаются в течение 5-дневного окна, за которым следует радиомолчание в течение следующих дней. Первоначально предложенная гипотеза заключалась в том, что источник вращается вокруг своей звезды-компаньона, производя FRB только в определенных точках своей орбиты.

Но потом астрономы обнаружили, что радиоволны разной длины излучаются из разных точек, что не согласуется с этой моделью двойной звезды.

Ученые сравнили свои наблюдения с тем, что мы можем видеть в видимом свете. Короткие радиоволны, похожие на синий свет, появились в первые два дня всплеска. Это ожидаемо в случае FRB, исходящих от пары вращающихся вокруг друг друга звезд. Однако наблюдения показали, что более длинные радиоизлучения, похожие на красный свет, проявлялось в течение следующих трех дней. Так быть не должно, говорят ученые.

"Ожидалось, что сильный звездный ветер от звезды-компаньона источника быстрого радиовсплеска позволит большей части синего коротковолнового радиосвета покинуть систему. Но более красный длинноволновой радиосвет блокировал его почти полностью", — говорит Инес Пастор-Маразуэла из Амстердамского университета.

[ + – ] Магнетар. Иллюстрация Фото: wikipedia

Поэтому ученые пришли к выводу, что источником быстрого радивсплеска является магнетар, тип нейтронной звезды с невероятно сильным магнитным полем. Нейтронные звезды образуются, когда звезды с определенными массами становятся сверхновыми.

Эти наблюдения можно объяснить с помощью одинокого магнетара, но только если он очень медленно вращается вокруг своей оси — примерно в 100 000 раз медленнее, чем любая другая известная нейтронная звезда.

Требуются дополнительные исследования для подтверждения новой гипотезы, но эти наблюдения показали, что FRB излучают сигналы с более длинными волнами, чем считалось ранее.

FRB 20180916 исходит из галактики, удаленной от нас на 500 миллионов световых лет.