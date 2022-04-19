Планети кричать, коли їх розривають на частини: вчені знайшли джерело космічних сигналів

Дослідники вважають, що нарешті розгадали природу швидких радіоімпульсів.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Нове дослідження показує, що деякі планети, що вмирають, можуть видавати звук схожий на крик, його фіксують як сплеск космічних радіохвиль. Про це повідомляє Futurism.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Астроном з Нанкінського університету в Китаї Йонг-Фен Хуанг і його колеги опублікували результати свого дослідження в журналі Astrophysics Journal. Вони припускають, що планети, що руйнуються, можуть бути джерелом нещодавно відкритих швидких радіоімпульсів FRB). Як відомо, ці швидкі радіоімпульси йдуть із глибокого космосу.

До 2007 року наука нічого не знала про FRB, коли виявлено перший такий сигнал в архівних даних обсерваторії. Відтоді вчені намагаються знайти джерело загадкових радіоімпульсів, реєструючи все більше і більше сигналів із глибокого космосу.

У своєму дослідженні Хуанг припускає, що FRB можуть з'являтися внаслідок взаємодії надщільних нейтронних зір із сусідніми планетами, що обертаються навколо них. Суть ідеї полягає в тому, що сусідні планети, що обертаються по своїх еліптичних орбітах, підходять настільки близько до зір, що колапсують, що сила гравітації починає буквально розривати їх на частини. Це призводить до деформації планети й навіть відділення деяких її частин.

Дослідники пишуть, що після того, як ці уламки планети почнуть взаємодіяти з зоряним вітром та випромінюванням, з'являється дійсно сильне радіовипромінювання.

Астрономи перевірили свою теорію на двох відомих повторюваних швидких радіоімпульсах. Перший виявлений у 2016 році та повторюється приблизно через кожні 160 днів, а другий — кожні 16 днів. Команда підтвердила, що їхня гіпотеза цілком пояснює обидва випадки FRB, а частота повторення сигналів залежить від орбіти, по якій рухається планета, що розривається на частині.

Сильне гравітаційне тяжіння зорі під час кожного близького проходу планети може змінити її орбіту.

"На кожному витку відбувається втрата енергії всією системою. Через приливне тяжіння орбіта стискатиметься дуже швидко. Тому цілком можливо, що і сигнали FRB не триватимуть занадто довго", — говорить астрофізик з Принстонського університету Венбін Лу.