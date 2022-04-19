Планеты кричат, когда их разрывают на части: ученые нашли источник космических сигналов

Исследователи считают, что наконец-то разгадали природу быстрых радиовсплесков.

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Новое исследование показывает, что некоторые умирающие планеты могут издавать звук похожий на крик, его фиксируют как всплеск космических радиоволн. Об этом сообщает Futurism.

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Астроном из Нанкинского университета в Китае Йонг-Фэн Хуанг и его коллеги опубликовали результаты своего исследования в журнале Astrophysics Journal. Они предполагают, что рушащиеся планеты могут быть источником недавно открытых быстрых радиовсплесков (FRB). Как известно, эти быстрые радиовсплески идут из глубокого космоса.

До 2007 года наука ничего не знала о FRB, когда был обнаружен первый такой сигнал в архивных данных обсерватории. С тех самых пор ученые пытаются найти источник загадочных радиовсплесков, регистрируя все больше и больше сигналов из глубокого космоса.

В своем исследовании Хуанг предполагает, что FRB могут появляться в результате взаимодействия сверхплотных нейтронных звезд с соседними планетами, которые вращаются вокруг них. Суть идеи заключается в том, что соседние планеты, вращающиеся по своим эллиптическим орбитам, подходят настолько близко к коллапсирующим звездам, что сила гравитации начинает буквально разрывать их на части. Это приводит к деформации планеты и даже к отделению некоторых ее частей.

Исследователи пишут, что после того, как эти осколки планеты начнут взаимодействовать со звездным ветром и излучением, появляется действительно сильное радиоизлучение.

Астрономы проверили свою теорию на двух известных повторяющихся быстрых радиовсплесков. Первый был обнаружен в 2016 году и повторяется примерно через каждый 160 дней, а второй – каждые 16 дней. Команда подтвердила, что их гипотеза вполне объясняет оба случая FRB, а частота повторения сигналов зависит от орбиты, по которой движется разрываемая на части планета.

Сильное гравитационное притяжение звезды во время каждого близкого прохода планеты может изменить и ее орбиту.

"На каждом витке происходит потеря энергии всей системой. Из-за приливного притяжения орбита будет сжиматься слишком быстро. Поэтому вполне возможно, что и сигналы FRB не будут длиться слишком долго", – говорит астрофизик из Принстонского университета Венбин Лу.