Астрономи у Чумацькому Шляху виявили надзвичайно рідкісний космічний об'єкт

За словами вчених, кількість подібних відомих об'єктів у нашій галактиці можна порахувати на пальцях рук і ніг.

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Новий космічний об'єкт, який раніше не було занесено до астрономічних каталогів, було виявлено 7 червня 2022 року. Тепер же японські вчені офіційно підтвердили, що цей об'єкт є акреційним рентгенівським мілісекундним пульсаром. Хоча це лише попередні дані та потрібні додаткові дослідження, але вчені впевнені, що цей пульсар є ще одним доповненням до вже відомих 18 подібних зірок у Чумацькому Шляху, повідомляє ScienceAlert.

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Рентгенівське світло від цього пульсара зміг зафіксувати прилад Японського космічного агентства під назвою MAXI, який встановлений на МКС. За словами Хітосі Негоро з Університету Ніхон, Японія, новий пульсар знаходиться на відстані приблизно 30 тисяч світлових років від Землі й отримав назву MAXI J1816-195.

[ + – ] Рентгенівське світло від цього пульсара зміг зафіксувати прилад Японського космічного агентства під назвою MAXI, який встановлений на МКС Фото: NASA

За словами Пітера Балта Центру космічних польотів NASA імені Годдарда, американський прилад NICER, який встановлений на МКС, також зміг вловити рентгенівське світло від нового об'єкта. Дані приладу показали, що цей об'єкт обертається навколо осі зі швидкістю 528,6 разів на секунду.

Що таке пульсар?

Пульсар — це різновид нейтронної зірки, які є дуже маленькими та дуже щільними об'єктами, які з'являються після того, як величезна зірка вибухнула надновою. Хоча їхній діаметр не перевищує 20 км, за масою вони більші, ніж наше Сонце приблизно в 2 рази.

Щоб нейтронну зірку вважали пульсаром, вона повинна випускати періодичні пучки випромінювання і мати магнітне поле. Деякі пульсари обертаються так швидко, що вони випускають свої імпульси зі швидкістю в сотні разів на секунду і їх називають мілісекундними пульсарами.

[ + – ] Пульсар у Парусах — це оточений туманністю пульсар, який знаходиться в сузір'ї Парусів, який здійснює 11,195 обертів на секунду Фото: wikipedia

Акреція у пульсарів

Але деякі пульсари знаходяться у подвійній системі разом із зіркою-компаньйоном на дуже близькій відстані один від одного. У цьому випадку пульсар забирає речовину в свого "напарника" і цей процес називається акрецією. Коли "крадена" речовина потрапляє на нейтронну зірку, з'являються спалахи, які добре видно в рентгенівському діапазоні.

За словами вчених, іноді процес акреції пульсара може сприяти тому, що ця зірка починає обертатися надзвичайно швидко, тобто з мілісекундною швидкістю. Саме такий акреційний рентгенівський мілісекундний пульсар, який назвали MAXI J1816-195 та є представником надзвичайно рідкісного типу зірок у нашій галактиці.

[ + – ] Деякі пульсари знаходяться у подвійній системі разом із зіркою-компаньйоном на дуже близькій відстані один від одного. У цьому випадку пульсар забирає речовину у свого "напарника" і цей процес називається акрецією. Коли "крадена" речовина потрапляє на нейтронну зірку, то з'являються спалахи, які добре видно в рентгенівському діапазоні Фото: space.com

Оскільки відкриття було зроблено кілька днів тому, вчені продовжують свої дослідження за допомогою космічних і наземних телескопів. Тому вчені обіцяють повідомляти про нові подробиці, які їм вдасться дізнатися про цей дуже рідкісний об'єкт у Чумацькому Шляху.

Що стосується інших астрономічних відкриттів, то вчені з'ясували, що космічний світанок, період появи перших зірок у нашому Всесвіті, закінчився на 200 млн років пізніше, ніж вважали вчені.

Також астрономи змогли зафіксувати черговий швидкий радіоспалах, який має загадкову природу та джерело якого точно не визначено.

Також Фокус писав про те, що вченим вдалося з'ясувати, що собою являв Всесвіт у перші секунди свого існування. Дослідники змогли побачити розподіл усіх важливих компонентів раннього Всесвіту.