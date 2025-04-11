Астрономы обнаружили "скрытые" галактики: они разрушают то, что мы знаем о Вселенной (фото)

Новое открытие может изменить наше понимание космоса. Астрономы обнаружили популяцию "скрытых" галактик, которые могут содержать ключ к разгадке некоторых секретов Вселенной. Если их существование подтвердится, то это разрушит текущие модели числа галактик во Вселенной и их эволюции. Также эти галактики могут раскрыть секрет создания энергии во Вселенной.

Related video

Исследование опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, пишет Earth.

Астрономы провели анализ инфракрасного составного изображения, сделанного космическим телескопом Гершель, который уже завершил работу. В результате ученые обнаружили, как они считают, почти 2000 "скрытых" галактик.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Предварительные результаты показывают, что во Вселенной существуют галактики, которые скрываются за пределами видимости и они влияют на то, как энергия излучается в пространстве. Астрономы считают, что они обнаружили совершенно новую популяцию галактик, которые вносят вклад в самый слабый свет, который можно наблюдать во Вселенной.

Ученые называют составное изображение космоса самым глубоким изображением в дальнем инфракрасном диапазоне света из всех когда-либо полученных. Оно было создано путем наложения 141 отдельного изображения, собранного инструментом SPIRE на космическом телескопе Гершель.

Новое изображение позволило астрономам увидеть наиболее скрытые пылью галактики, где формируется большинство новых звезд. При этом ученые смогли измерить, как яркость каждой галактики влияет на общий поток энергии, протекающий через пространство.

Предварительные результаты вызвали удивление у астрономов. Эти галактики, существование которых еще предстоит подтвердить, могут предоставить недостающую часть головоломки для генерации энергии в инфракрасном свете Вселенной. Ученые предполагают, что их объединенный свет может заполнить пробел в измеренном фоновом излучении, приведя его в соответствие с тем, что предсказывает теория.

Ученые называют составное изображение космоса самым глубоким изображением в дальнем инфракрасном диапазоне света из всех когда-либо полученных Фото: Earth.com

По словам астрономов, то, что они обнаружили, возможно является еще неизвестным типом галактик, которые слишком тусклые, чтобы их можно было обнаружить в видимом свете. Если это открытие подтвердится, то эта популяция галактик фактически разрушит все текущие модели числа галактик во Вселенной и их эволюции.

Дело в том, что как минимум половина космической активности может быть упущена из виду, если наблюдения ограничены видимым светом. Когда ученые проводят наблюдения за звездным светом с помощью обычных телескопов, то могут увидеть только половину истории Вселенной. Другая половина скрыта пылью сквозь нее может проникнуть только инфракрасный свет. Но чем больше пыли, тем инфракрасный свет, который проходит сквозь нее, имеет более длинную волну.

Фактически, примерно половина энергии, вырабатываемой Вселенной, исходит от звездного света, который поглощается пылью и повторно излучается в виде более холодного инфракрасного излучения. Чтобы полностью понять эволюцию Вселенной, нужно проводить наблюдения как в видимом диапазоне, так и в инфракрасном свете с более длинными волнами, говорят ученые.

Теперь астрономы надеются подтвердить существование новой группы галактик с помощью телескопов на других длинах волн света. Но это сможет сделать будущий космический телескоп PRIMA, который будет наблюдать за космосом в дальнем инфракрасном диапазоне света.

Как уже писал Фокус, физики раскрыли один из секретов призрачной частицы. Физики давно пытаются выяснить массу неуловимых нейтрино, также известных как призрачные частицы. Теперь ученые обнаружили новый предел того, сколько могут весить нейтрино.