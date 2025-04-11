Астрономи виявили "приховані" галактики: вони руйнують те, що ми знаємо про Всесвіт (фото)

Нове відкриття може змінити наше розуміння космосу. Астрономи виявили популяцію "прихованих" галактик, які можуть містити ключ до розгадки деяких секретів Всесвіту. Якщо їхнє існування підтвердиться, то це зруйнує поточні моделі кількості галактик у Всесвіті та їхньої еволюції. Також ці галактики можуть розкрити секрет створення енергії у Всесвіті.

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Дослідження опубліковано в журналі Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, пише Earth.

Астрономи провели аналіз інфрачервоного складеного зображення, зробленого космічним телескопом Гершель, який уже завершив роботу. У результаті вчені виявили, як вони вважають, майже 2000 "прихованих" галактик.

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Попередні результати показують, що у Всесвіті існують галактики, які ховаються за межами видимості і вони впливають на те, як енергія випромінюється в просторі. Астрономи вважають, що вони виявили абсолютно нову популяцію галактик, які роблять внесок у найслабше світло, яке можна спостерігати у Всесвіті.

Вчені називають складене зображення космосу найглибшим зображенням у дальньому інфрачервоному діапазоні світла з усіх коли-небудь отриманих. Воно було створено шляхом накладення 141 окремого зображення, зібраного інструментом SPIRE на космічному телескопі Гершель.

Нове зображення дозволило астрономам побачити найбільш приховані пилом галактики, де формується більшість нових зірок. При цьому вчені змогли виміряти, як яскравість кожної галактики впливає на загальний потік енергії, що протікає через простір.

Попередні результати викликали здивування в астрономів. Ці галактики, існування яких ще належить підтвердити, можуть надати відсутню частину головоломки для генерації енергії в інфрачервоному світлі Всесвіту. Вчені припускають, що їхнє об'єднане світло може заповнити прогалину у виміряному фоновому випромінюванні, привівши його у відповідність до того, що пророкує теорія.

Вчені називають складене зображення космосу найглибшим зображенням у дальньому інфрачервоному діапазоні світла з усіх коли-небудь отриманих Фото: Earth.com

За словами астрономів, те, що вони виявили, можливо, є ще невідомим типом галактик, які занадто тьмяні, щоб їх можна було виявити у видимому світлі. Якщо це відкриття підтвердиться, то ця популяція галактик фактично зруйнує всі поточні моделі кількості галактик у Всесвіті та їхньої еволюції.

Річ у тім, що щонайменше половина космічної активності може бути випущена з уваги, якщо спостереження обмежені видимим світлом. Коли вчені проводять спостереження за зоряним світлом за допомогою звичайних телескопів, то можуть побачити тільки половину історії Всесвіту. Інша половина прихована пилом, крізь нього може проникнути тільки інфрачервоне світло. Але що більше пилу, то інфрачервоне світло, яке проходить крізь нього, має довшу хвилю.

Фактично, приблизно половина енергії, що виробляється Всесвітом, походить від зоряного світла, яке поглинається пилом і повторно випромінюється у вигляді більш холодного інфрачервоного випромінювання. Щоб повністю зрозуміти еволюцію Всесвіту, потрібно проводити спостереження як у видимому діапазоні, так і в інфрачервоному світлі з довшими хвилями, кажуть учені.

Тепер астрономи сподіваються підтвердити існування нової групи галактик за допомогою телескопів на інших довжинах хвиль світла. Але це зможе зробити майбутній космічний телескоп PRIMA, який спостерігатиме за космосом у дальньому інфрачервоному діапазоні світла.

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