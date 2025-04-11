Такого ще не бачили: астрономи вперше отримали знімки катастрофи в центрі галактик (фото)

Вчені провели спостереження за карликовими галактиками за допомогою космічного телескопа Габбл і вперше отримали прямі фотографії катастрофічного зіткнення і злиття зоряних скупчень у центрах галактик. Це відкриття вирішує давню суперечку про формування ядер маленьких галактик.

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Дослідження опубліковано в журналі Nature, пише Space.

Найпоширенішим типом галактик у Всесвіті є карликові галактики, які мають приблизно в 100 разів менше зірок, ніж Чумацький Шлях. Розуміння процесу формування таких галактик є ключем до розуміння еволюції великих галактик, адже перші є будівельними блоками для них.

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У ядрах карликових галактик міститься від кількох сотень тисяч, то кількох сотень мільйонів зірок і вони являють собою величезне зоряне скупчення. Такі зоряні скупчення є найщільнішими зоряними скупченнями у Всесвіті. Але формування цих скупчень вже багато десятиліть є предметом суперечок серед астрономів. Нове відкриття вчених допомагає вирішити цю давню суперечку, яка стосується формування ядер карликових галактик.

Результати дослідження підтверджують теорію про те, що ядра карликових галактик народжуються, коли більш дрібні зоряні скупчення, відомі як кульові зоряні скупчення, стикаються і зливаються після переміщення до центру карликових галактик Фото: solar-system

Результати дослідження підтверджують теорію про те, що ядра карликових галактик народжуються, коли більш дрібні зоряні скупчення, відомі як кульові зоряні скупчення, зіштовхуються і зливаються після переміщення до центру карликових галактик. Досі астрономи ще ніколи не бачили безпосередньо, як відбувається таке зіткнення і злиття, але космічний телескоп Хаббл допоміг ученим.

Астрономи вивчили майже 80 карликових галактик і виявили, що кілька з них мають дивні на вигляд зоряні скупчення в центрі. За словами астрономів, вони здивуюся, коли виявили потоки світла поруч із центром карликових галактик, адже нічого подібного раніше ніхто не бачив.

Астрономи вивчили майже 80 карликових галактик і виявили, що кілька з них мають дивні на вигляд зоряні скупчення в центрі Фото: solar-system

Як показало дослідження, спостережувані зоряні скупчення мають схожі особливості з іншими кульовими зоряними скупченнями, вже виявленими в карликових галактиках. Таким чином вчені дійшли висновку, що вони побачили зростання центрального зоряного скупчення шляхом катастрофічного поглинання кульових скупчень у ядрах карликових галактик.

Астрономи також створили моделювання процесу злиття зоряних скупчень. Воно підтвердило, що потоки світла, які спостерігали вчені за допомогою телескопа Габбл, були створені під час злиттів двох зоряних скупчень, які мають різну масу.

Моделювання показало, що процес злиття триває менш як 100 млн років, а створені особливості зникають за ще коротший час. Це пояснює, чому такі злиття було важко виявити в минулому.

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