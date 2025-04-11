Такого еще не видели: астрономы впервые получили снимки катастрофы в центре галактик (фото)

Ученые провели наблюдение за карликовыми галактиками с помощью космического телескопа Хаббл и впервые получили прямые фотографии катастрофического столкновения и слияния звездных скоплений в центрах галактик. Это открытие решает давний спор о формировании ядер маленьких галактик.

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Исследование опубликовано в журнале Nature, пишет Space.

Наиболее распространенным типом галактик во Вселенной являются карликовые галактики, которые имеют примерно в 100 раз меньше звезд, чем Млечный Путь. Понимание процесса формирования таких галактик является ключом к пониманию эволюции крупных галактик, ведь первые являются строительными блоками для них.

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В ядрах карликовых галактик находится от нескольких сотен тысяч, то нескольких сотен миллионов звезд и они представляют собой огромное звездное скопление. Такие звездные скопления являются самыми плотными звездными скоплениями во Вселенной. Но формирование этих скоплений уже многие десятилетия является предметом споров среди астрономов. Новое открытие ученых помогает разрешить этот давний спор, который касается формирования ядер карликовых галактик.

Результаты исследования подтверждают теорию о том, что ядра карликовых галактик рождаются, когда более мелкие звездные скопления, известные как шаровые звездные скопления, сталкиваются и сливаются после перемещения к центру карликовых галактик Фото: NASA

Результаты исследования подтверждают теорию о том, что ядра карликовых галактик рождаются, когда более мелкие звездные скопления, известные как шаровые звездные скопления, сталкиваются и сливаются после перемещения к центру карликовых галактик. До сих пор астрономы еще никогда не видели напрямую, как происходит такое столкновение и слияние, но космический телескоп Хаббл помог ученым.

Астрономы изучили почти 80 карликовых галактик и обнаружили, что несколько из них имеют странные на вид звездные скопления в центре. По словам астрономов, они удивлюсь, когда обнаружили потоки света рядом с центром карликовых галактик, ведь ничего подобного раньше никто не видел.

Астрономы изучили почти 80 карликовых галактик и обнаружили, что несколько из них имеют странные на вид звездные скопления в центре Фото: NASA

Как показало исследование, наблюдаемые звездные скопления имеют схожие особенности с другими шаровыми звездными скоплениями, уже обнаруженными в карликовых галактиках. Таким образом ученые пришли к выводу, что они увидели рост центрального звездного скопления путем катастрофического поглощения шаровых скоплений в ядрах карликовых галактик.

Астрономы также создали моделирование процесса слияния звездных скоплений. Оно подтвердило, что потоки света, которые наблюдали ученые с помощью телескопа Хаббл, были созданы во время слияний двух звездных скоплений, которые имеют разную массу.

Моделирование показало, что процесс слияния длится менее 100 млн лет, а созданные особенности исчезают за еще более короткое время. Это объясняет, почему такие слияния было трудно обнаружить в прошлом.

Как уже писал Фокус, Китай будет печатать кирпичи на Луне из того, что покрывает всю ее поверхность. Китайский аппарат будет создавать кирпичи на Луне с помощью 3D-печати из лунного реголита, то есть пыли и камней, которые покрывают поверхность спутника Земли, что станет огромным шагом вперед на пути к строительству базы на поверхности Луны.

Также Фокус писал о том, что нечто врезалось в Меркурий и сбежало с места ДТП. Ученые объяснили "неправильное" ядро маленькой планеты. Исследование показало, что загадочный состав Меркурия может быть результатом столкновения двух объектов.