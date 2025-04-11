Китай будет печатать кирпичи на Луне из того, что покрывает всю ее поверхность (видео)

Китайский аппарат будет создавать кирпичи на Луне с помощью 3D-печати из лунного реголита, то есть пыли и камней, которые покрывают поверхность спутника Земли, что станет огромным шагом вперед на пути к строительству базы на поверхности Луны.

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Об этом пишет Space.

В настоящее время Китай запланировал запуск на Луну посадочного модуля "Чанъэ-8" на 2028 года. Эта миссия должна проверить технологии, необходимые для подготовить строительства Международной научной лунной станции Китая.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Поскольку отправлять что-либо на Луну очень дорого, использование материалов, которые уже имеются на поверхности Луны, может значительно сократить расходы и расширить возможности освоения спутника Земли. Посадочный модуль "Чанъэ-8" попытается изменить правила игры в исследовании Луны с помощью технологии 3D-печати.

У Вэйрен, главный конструктор Китайской программы исследования Луны, сообщил, что китайские ученые создали первое в мире устройство, которое производит кирпичи из лунного реголита. Эта система использует солнечный свет, собирает солнечную энергию и передает ее с помощью оптоволокна.

С помощью концентрации солнечного света можно достичь температуры от 1400 до 1500 градусов Цельсия, а этого достаточно для того, чтобы расплавить лунный реголит. Затем устройство использует технологию 3D-печати для формирования расплавленного материала в кирпичи, говорит У Вэйрен.

Если испытание новой технологии пройдет успешно, то это позволит Китаю осуществлять более амбициозные строительные проекты на Луне.

Поскольку отправлять что-либо на Луну очень дорого, использование материалов, которые уже имеются на поверхности Луны, может значительно сократить расходы и расширить возможности освоения спутника Земли Фото: NASA

При этом китайские ученые уже отправили на космическую станцию ​​"Тяньгун" образец кирпичей, изготовленных из различных составов имитатора лунного реголита. Эти кирпичи разместили за пределами станции, чтобы проверить их прочность в суровых термических, радиационных и вакуумных условиях открытого космоса и помочь оценить их пригодность для строительства лунных баз.

Стоит сказать, что в 2026 году Китай отправит на Луну посадочный модуль "Чанъэ-7", котоырй будет исследовать окружающую среду возле южного полюса Луны и оценивать количество ресурсов, которые можно использовать людям. Особое внимание модуль уделит поиску воды.

Если будет обнаружен водяной лед, то это будет означать, что на Луне уже есть источник для создания питьевой воды, кислорода и ракетного топлива. Модуль доставит на Луну прыгающего робота, который должен заглянуть в постоянно затененные кратеры, куда не попадает солнечный свет, в поисках водяного льда.

Как уже писал Фокус, в прошлом году Китай завершил историческую миссию на Луну. Посадочный модуль "Чанъэ-6" впервые собрал образцы лунной почвы на обратной стороне Луны, и они были успешно доставлены на Землю.

Также Фокус писал о том, что космический аппарат NASA за 1 млрд долларов попал в опасную зону возле Юпитера и отключился. Зонд NASA "Юнона", который вращается вокруг Юпитера с 2016 года, и изучает планету и ее окрестности, включая самые главные спутники, 2 раза перешел в безопасный режим работы в течение одного дня.