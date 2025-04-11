Китай друкуватиме цеглу на Місяці з того, що покриває всю його поверхню (відео)

Китайський апарат буде створювати цеглу на Місяці за допомогою 3D-друку з місячного реголіту, тобто пилу і каміння, які вкривають поверхню супутника Землі, що стане величезним кроком вперед на шляху до будівництва бази на поверхні Місяця.

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Про це пише Space.

Наразі Китай запланував запуск на Місяць посадкового модуля "Чан'е-8" на 2028 рік. Ця місія має перевірити технології, необхідні для підготовки будівництва Міжнародної наукової місячної станції Китаю.

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Оскільки відправляти що-небудь на Місяць дуже дорого, використання матеріалів, які вже є на поверхні Місяця, може значно скоротити витрати і розширити можливості освоєння супутника Землі. Посадковий модуль "Чан'е-8" спробує змінити правила гри в дослідженні Місяця за допомогою технології 3D-друку.

У Вейрен, головний конструктор Китайської програми дослідження Місяця, повідомив, що китайські вчені створили перший у світі пристрій, який виробляє цеглу з місячного реголіту. Ця система використовує сонячне світло, збирає сонячну енергію і передає її за допомогою оптоволокна.

За допомогою концентрації сонячного світла можна досягти температури від 1400 до 1500 градусів Цельсія, а цього достатньо для того, щоб розплавити місячний реголіт. Потім пристрій використовує технологію 3D-друку для формування розплавленого матеріалу в цеглини, каже У Вейрен.

Якщо випробування нової технології пройде успішно, то це дасть змогу Китаю здійснювати більш амбітні будівельні проєкти на Місяці.

Оскільки відправляти що-небудь на Місяць дуже дорого, використання матеріалів, які вже є на поверхні Місяця, може значно скоротити витрати і розширити можливості освоєння супутника Землі Фото: NASA

При цьому китайські вчені вже відправили на космічну станцію "Тяньгун" зразок цегли, виготовленої з різних складів імітатора місячного реголіту. Ці цеглини розмістили за межами станції, щоб перевірити їхню міцність у суворих термічних, радіаційних і вакуумних умовах відкритого космосу і допомогти оцінити їхню придатність для будівництва місячних баз.

Варто сказати, що 2026 року Китай відправить на Місяць посадковий модуль "Чан'є-7", який досліджуватиме довкілля біля південного полюса Місяця й оцінюватиме кількість ресурсів, які можна використовувати людям. Особливу увагу модуль приділить пошуку води.

Якщо буде виявлено водяний лід, то це означатиме, що на Місяці вже є джерело для створення питної води, кисню і ракетного палива. Модуль доставить на Місяць робота-стрибуна, який має зазирнути в постійно затінені кратери, куди не потрапляє сонячне світло, у пошуках водяного льоду.

Як уже писав Фокус, минулого року Китай завершив історичну місію на Місяць. Посадковий модуль "Чан'є-6" уперше зібрав зразки місячного ґрунту на зворотному боці Місяця, і вони були успішно доставлені на Землю.

Також Фокус писав про те, що космічний апарат NASA за 1 млрд доларів потрапив у небезпечну зону біля Юпітера і відключився. Зонд NASA "Юнона", який обертається навколо Юпітера з 2016 року, і вивчає планету і її околиці, включно з найголовнішими супутниками, 2 рази перейшов у безпечний режим роботи протягом одного дня.