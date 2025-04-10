Ракета Ілона Маска доставить на Місяць родича загиблого там модуля, і дещо для NASA (фото)

Компанія Intuitive Machines незважаючи на те, що її другий місячний модуль невдало приземлився на Місяці минулого місяця і загинув, уже запланувала запуск двох нових посадкових апаратів на супутник Землі. Також у рамках однієї з місій на орбіту навколо Місяця будуть виведені супутники зв'язку для NASA.

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Про це пише Space.

Першим приватним посадковим модулем, який здійснив посадку на Місяці, став апарат "Одіссей" компанії Intuitive Machines. Він приземлився на Місяці в лютому минулого року в рамках місії IM-1. У березні цього року в рамках місії IM-2 на Місяці здійснив невдалу посадку другий модуль компанії Intuitive Machines під назвою "Афіна". Вона вийшла з ладу менше ніж через добу після приземлення.

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Незважаючи на останню невдачу Intuitive Machines вже запланувала запуск двох нових посадкових модулів на Місяць у рамках місій IM-3 і IM-4. Для відправки на супутник Землі модуля місії IM-4 Intuitive Machines вибрала ракету Falcon 9 компанії SpaceX Ілона Маска. Цей запуск заплановано на 2027 рік. Крім посадкового модуля, на орбіту навколо Місяця буде відправлено два ретрансляційні супутники для місячної мережі зв'язку NASA.

Водночас компанія Intuitive Machines продовжує роботу над своїм третім місячним модулем місії IM-3, запуск якого очікується 2026 року. Але поки невідомо, яка ракета виведе його в космос.

Так виглядатиме місячний модуль місії IM-4 Фото: space.com

Представники Intuitive Machines заявили, що їхні супутники відіграють важливу роль у стратегії комерціалізації Місяця. Планується розгорнути перший місячний супутник-ретранслятор під час місії IM-3, а ще два під час місії IM-4. Після цього планується розмістити на орбіті навколо Місяця ще два супутники зв'язку, які підтримуватимуть місії NASA і комерційні операції на Місяці.

Фотографія модуля "Афіна", який лежить на боці на поверхні Місяця після невдалої посадки Фото: Live Science

Відомо, що на борту посадкового модуля місії IM-4 буде розміщено 6 наукових приладів та експериментів NASA, а також нову бурову установку Європейського космічного агентства, призначену для пошуку води поруч із південним полюсом Місяця. Що буде на борту модуля місії IM-3 поки невідомо.

Як уже писав Фокус, вчені отримали докази того, що Місяць був частиною нашої планети. Нове дослідження зразків місячної породи, доставлених на Землю китайською місією "Чан'є-6", показує, що в мантії на зворотному боці Місяця менше води, ніж у мантії на ближньому боці. Також результати підтверджують теорію про те, що Місяць утворився внаслідок гігантського удару по Землі в далекому минулому.

Також Фокус писав про те, що астрономи дуже здивувалися, коли з'ясували походження і форму астероїда 2024 YR4, який, як вважали, мав врізатися в нашу планету.