Останній знімок: історичний приватний модуль загинув на Місяці через 12 годин після посадки (фото)

Уже вдруге за трохи більше, ніж рік посадковий модуль компанії Intuitive Machines, хоча і приземлився на Місяці, але не зміг виконати всі поставлені завдання.

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Друга посадка на Місяць модуля Nova-C компанії Intuitive Machines зі США закінчилася тим, що вже через 12 годин після приземлення апарат вийшов з ладу. Він встиг надіслати на Землю останню фотографію, а також деякі дані, хоча причина аварії все ще невідома. Американська компанія стала першою в історії, якій вдалося приземлити 2 апарати на Місяці, нехай і не зовсім вдало, пише Live Science.

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Наприкінці лютого 2024 року компанія Intuitive Machines вперше змогла посадити американський апарат на Місяць за 52 роки. Таким чином посадковий модуль Nova-C з назвою "Одіссей" став першим посадковим модулем США на Місяці після місії "Аполлон-17". Минулого року модуль "Одіссей" не зовсім вдало приземлився на Місяці і перебував не у вертикальному положенні. Новий модуль Nova-C з назвою "Афіна" приземлився в такому ж положенні на Місяць 6 березня. Пізніше стало відомо, що перекинувся набік за 160 км від південного полюса Місяця. Хоча спочатку повідомлялося, що він виробляє електроенергію і, можливо, зможе працювати, у компанії Intuitive Machines заявили, що через 12 годин після посадки місячний модуль загинув. Таким чином місію завершено.

Остання фотографія посадкового модуля "Афіна" на Місяці Фото: Live Science

Перед тим, як припинити свою роботу, прилади посадкового модуля встигли передати в NASA близько 250 мегабайт даних, включно з останньою фотографією, на якій видно дві опори посадкового модуля, які виступають догори, і Землю, що висить над горизонтом. Поки що точно невідомо, що сталося з посадковим модулем, розслідування триває.

В Intuitive Machines сподівалися, що модуль "Афіна" зможе працювати певний час, але з огляду на неправильну орієнтацію його сонячних панелей і дуже низьку температуру на Місяці, апарат все ж таки відключився.

Фотографія, яку зробив модуль "Афіна" перед посадкою на Місяць Фото: space.com

Попри це в Intuitive Machines вважають місію до певної міри успішною, адже модуль "Афіна" приземлився на Місяці найближче до південного полюса і здійснив посадку максимально точно. Він приземлився за 400 метрів від цільової точки, хоча це вважається великою удачею.

На борту посадкового модуля "Афіна" перебували два невеликих місяцеходи, система зв'язку 4G, робот Grace, що стрибає, і бурова установка PRIME-1 для дослідження підповерхневого водяного льоду. До того, як модуль вийшов з ладу, бурова установка встигла успішно продемонструвати повний діапазон руху обладнання в суворих умовах космосу.

Незважаючи на не зовсім вдалу місію на Місяць, компанія Intuitive Machines має намір відправити на двох нових посадкових модулях на супутник Землі нові технології NASA у 2026 і 2027 році.

Нагадуємо, що тиждень тому модуль Blue Ghost американської компанії Firefly Aerospace приземлився на Місяці так, як потрібно, і продовжує свою роботу, яка триватиме ще приблизно тиждень, як уже писав Фокус. Модуль "Афіна" мав працювати приблизно 10 днів доти, доки на Місяці триває місячний день і є можливість отримувати сонячне світло для генерації електроенергії.

Також Фокус писав про те, що через космос летить величезна чорна діра зі швидкістю 1000 км/с, як з'ясували астрономи. Вчені виявили одну з найшвидше рухомих надмасивних чорних дір у Всесвіті, що рухається найшвидше, яка знаходиться не там, де повинна бути.

Ще Фокус писав про те, що вчені змогли обмежити термін існування частинок темної матерії і з'ясували дещо важливе про цю загадкову субстанцію, що заповнює майже весь Всесвіт.