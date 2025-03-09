Последний снимок: исторический частный модуль погиб на Луне через 12 часов после посадки (фото)

Уже во второй раз за чуть более, чем год посадочный модуль компании Intuitive Machines, хотя и приземлился на Луне, но не смог выполнить все поставленные задачи.

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Вторая посадка на Луну модуля Nova-C компании Intuitive Machines из США закончилась тем, что уже через 12 часов после приземления аппарат вышел из строя. Он успел прислать на Землю последнюю фотографию, а также некоторые данные, хотя причина аварии все еще неизвестна. Американская компания стала первой в истории, которой удалось приземлить 2 аппарата на Луне, пусть и не совсем удачно, пишет Live Science.

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В конце февраля 2024 года компания Intuitive Machines впервые смогла посадить американский аппарат на Луну за 52 года. Таким образом посадочный модуль Nova-C с названием "Одиссей" стал первым посадочным модулем США на Луне после миссии "Аполлон-17". В прошлом году модуль "Одиссей" не совсем удачно приземлился на Луне и находился не в вертикальном положении. Новый модуль Nova-C с названием "Афина" приземлился в таком же положении на Луну 6 марта. Позже стало известно, что опрокинулся набок в 160 км от южного полюса Луны. Хотя изначально сообщалось, что он вырабатывает электроэнергию и может быть сможет работать, в компании Intuitive Machines заявили, что через 12 часов после посадки лунный модуль погиб. Таким образом миссия завершена.

Последняя фотография посадочного модуля "Афина" на Луне Фото: Live Science

Перед тем, как прекратить свою работу приборы посадочного модуля успели передать в NASA около 250 мегабайт данных, включая последнюю фотографию, на которой видны две выступающие вверх опоры посадочного модуля и Земля, висящая над горизонтом. Пока что точно неизвестно, что произошло с посадочным модулем, расследование продолжается.

В Intuitive Machines надеялись, что модуль "Афина" сможет работать некоторое время, но учитывая неправильную ориентацию его солнечных панелей и очень низкую температуру на Луне, аппарат все же отключился.

Фотография, которую сделал модуль "Афина" перед посадкой на Луну Фото: space.com

Несмотря на это в Intuitive Machines считают миссию в некотором роде успешной, ведь модуль "Афина" приземлился на Луне ближе всего к южному полюсу и совершил посадку максимально точно. Он приземлился в 400 метрах от целевой точки, хотя это считается большой удачей.

На борту посадочного модуля "Афина" находились два небольших лунохода, система связи 4G, прыгающий робот Grace и буровая установка PRIME-1 для исследования подповерхностного водяного льда. До того, как модуль вышел из строя, буровая установка успела успешно продемонстрировать полный диапазон движения оборудования в суровых условиях космоса.

Несмотря на не совсем удачную миссию на Луну, компания Intuitive Machines намерена отправить на двух новый посадочных модулях на спутник Земли новые технологии NASA в 2026 и в 2027 году.

Напоминаем, что неделю назад модуль Blue Ghost американской компании Firefly Aerospace приземлился на Луне так, как нужно и продолжает свою работу, которая продлится еще примерно неделю, как уже писал Фокус. Модуль "Афина" должен был работать примерно 10 дней до тех пор, пока на Луне продолжается лунный день и есть возможность получать солнечный свет для генерации электроэнергии.

Также Фокус писал о том, что через космос летит огромная черная дыра со скоростью 1000 км/с, как выяснили астрономы. Ученые обнаружили одну из самых быстро движущихся сверхмассивных черных дыр во Вселенной, которая находится не там, где должна быть.

Еще Фокус писал о том, что ученые смогли ограничить срок существования частиц темной материи и выяснили нечто важное об этой загадочной субстанции, заполняющей почти всю Вселенную.