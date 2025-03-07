Апокалипсис во Вселенной: через космос летит огромная черная дыра со скоростью 1000 км/с (фото)

Ученые обнаружили одну из самых быстро движущихся сверхмассивных черных дыр во Вселенной, которая находится не там, где должна быть.

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Как показывают наблюдения, сверхмассивная черная дыра, которая не находится там, где должна быть, движется в космосе со скоростью более 1000 км/с. Ученые считают, что это стало возможным в результате гигантского космического столкновения. То есть столкновение двух массивных черных дыр привело к созданию более огромной черной дыры, но оно же заставило образовавшийся объект улететь оттуда, где он должен находиться. Авторы исследования, опубликованного на сервере препринтов arXiv, считают, что они обнаружили одну из самых быстро движущихся черных дыр, которые они когда-либо видели, пишет New Scientist.

Астрономы давно пытаются понять, каким образом гигантские черные дыры в центрах галактик могут вырасти до таких больших размеров. Одна из теорий предполагает, что они возникают в результате слияния меньших, но все же очень массивных черных дыр. Но прямых доказательств того, что это происходит, слишком мало, что подтвердить теорию.

Теперь же астрономы говорят, что они нашли доказательство этого процесса с помощью сверхмассивной черной дыры в центре галактики 3C 186. Эта черная дыра была выброшена из центра галактики и улетает со скоростью более 1000 км/с.

Изначально астрономы наблюдали за далекой галактикой, где находится сверхмассивная черная дыра, с помощью космического телескопа Хаббл. Эта черная дыра поглощает так много материи, что в результате образовала квазар – один из самых ярких источников света во Вселенной. Квазары представляют собой свет, который выходит из аккреционного диска черной дыры, где накапливает и нагревается материя перед падением в черную дыру. То есть сама черная дыра свет не выпускает, но он исходит из ее окрестностей.

Квазар 3C 186. Фотография телескопа Хаббл Фото: NASA

Наблюдение за квазаром показало, что он находится не там, где должен быть, то есть не в самом центре галактики. Распределение звезд в 3C 186 помогло астрономам выяснить, что сверхмассивная черная дыра на самом деле находится на расстоянии примерно 33 000 световых лет от центра галактики. Астрономы пришли к выводу, что такое перемещение могло стать результатом слияния двух массивных черных дыр в один огромный объект.

Ученые использовали наземных телескопов VLT и Subaru, чтобы более тщательно проанализировать свет, исходящий от квазара. Астрономы обнаружили, что свет смещен в синюю часть электромагнитного спектра, а это эффект из общей теории относительности Эйнштейна, который изменяет цвет света, когда что-то движется чрезвычайно быстро к наблюдателю. В то же время излучение галактического газа рядом с черной дырой не так сильно сместился в синюю часть спектра, а значит сверхмассивная черная дыра движется быстрее, чем остальная часть галактики.

Авторы исследования считают, что скорее всего произошло столкновение двух галактик с объединением их сверхмассивных черных дыр в одну еще большую черную дыру. Это слияние могло привести к созданию гравитационных волн, которые распространялись в одном направлении, в то время как недавно образованная черная дыра отскочила в другую сторону.

Но требуются дополнительные наблюдения, чтобы подтвердить выводы ученых.

Как уже писал Фокус, физики выяснили, как доказать одну из теорий Альберта Эйнштейна, которая пока еще имеет доказательства. Автор общей теории относительности предполагал, что существует гравитационная память, которая может рассказать об эволюции черных дыр, а также об их слияниях.

Также Фокус писал о том, что физики выяснили, сколько может существовать темная материя. Из каких бы частиц ни состояла темная материя, они не распадаются и могут иметь невероятно длительный период жизни.