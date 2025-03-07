Апокаліпсис у Всесвіті: через космос летить величезна чорна діра зі швидкістю 1000 км/с (фото)

Учені виявили одну з найшвидше рухомих надмасивних чорних дір у Всесвіті, що рухається найшвидше, яка розташована не там, де має бути.

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Як показують спостереження, надмасивна чорна діра, яка не перебуває там, де має бути, рухається в космосі зі швидкістю понад 1000 км/с. Учені вважають, що це стало можливим унаслідок гігантського космічного зіткнення. Тобто зіткнення двох масивних чорних дір призвело до створення величезнішої чорної діри, але воно ж змусило об'єкт, що утворився, полетіти звідти, де він має бути. Автори дослідження, опублікованого на сервері препринтів arXiv, вважають, що вони виявили одну з найшвидше рухомих чорних дір, які вони коли-небудь бачили, пише New Scientist.

Астрономи давно намагаються зрозуміти, яким чином гігантські чорні діри в центрах галактик можуть вирости до таких великих розмірів. Одна з теорій припускає, що вони виникають унаслідок злиття менших, але все ж дуже масивних чорних дір. Але прямих доказів того, що це відбувається, занадто мало, щоб підтвердити теорію.

Тепер же астрономи кажуть, що вони знайшли доказ цього процесу за допомогою надмасивної чорної діри в центрі галактики 3C 186. Ця чорна діра була викинута з центру галактики і відлітає зі швидкістю понад 1000 км/с.

Спочатку астрономи спостерігали за далекою галактикою, де розташована надмасивна чорна діра, за допомогою космічного телескопа Габбл. Ця чорна діра поглинає так багато матерії, що в результаті утворила квазар — одне з найяскравіших джерел світла у Всесвіті. Квазари являють собою світло, яке виходить з аккреційного диска чорної діри, де накопичується і нагрівається матерія перед падінням у чорну діру. Тобто сама чорна діра світло не випускає, але воно виходить з її околиць.

Квазар 3C 186. Фотографія телескопа Хаббл Фото: NASA

Спостереження за квазаром показало, що він розташований не там, де має бути, тобто не в самому центрі галактики. Розподіл зірок у 3C 186 допоміг астрономам з'ясувати, що надмасивна чорна діра насправді знаходиться на відстані приблизно 33 000 світлових років від центру галактики. Астрономи дійшли висновку, що таке переміщення могло стати результатом злиття двох масивних чорних дір в один величезний об'єкт.

Вчені використовували наземних телескопів VLT і Subaru, щоб ретельніше проаналізувати світло, що виходить від квазара. Астрономи виявили, що світло зміщене в синю частину електромагнітного спектра, а це ефект із загальної теорії відносності Ейнштейна, який змінює колір світла, коли щось рухається надзвичайно швидко до спостерігача. Водночас випромінювання галактичного газу поруч із чорною дірою не так сильно змістилося в синю частину спектра, а значить надмасивна чорна діра рухається швидше, ніж решта галактики.

Автори дослідження вважають, що найімовірніше відбулося зіткнення двох галактик з об'єднанням їхніх надмасивних чорних дір в одну ще більшу чорну діру. Це злиття могло призвести до створення гравітаційних хвиль, які поширювалися в одному напрямку, в той час як нещодавно утворена чорна діра відскочила в інший бік.

Але потрібні додаткові спостереження, щоб підтвердити висновки вчених.

Як уже писав Фокус, фізики з'ясували, як довести одну з теорій Альберта Ейнштейна, яка поки що має докази. Автор загальної теорії відносності припускав, що існує гравітаційна пам'ять, яка може розповісти про еволюцію чорних дір, а також про їхні злиття.

Також Фокус писав про те, що фізики з'ясували, скільки може існувати темна матерія. З яких би частинок не складалася темна матерія, вони не розпадаються і можуть мати неймовірно тривалий період життя.