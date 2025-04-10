Ракета Илона Маска доставит на Луну родственника погибшего там модуля, и кое-что для NASA (фото)

Компания Intuitive Machines несмотря на то, что ее второй лунный модуль неудачно приземлился на Луне в прошлом месяце и погиб, уже запланировала запуск двух новых посадочных аппаратов на спутник Земли. Также в рамках одной из миссий на орбиту вокруг Луны будут выведены спутники связи для NASA.

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Об этом пишет Space.

Первым частным посадочным модулем, который совершил посадку на Луне, стал аппарат "Одиссей" компании Intuitive Machines. Он приземлился на Луне в феврале прошлого года в рамках миссии IM-1. В марте этого года в рамках миссии IM-2 на Луне совершил неудачную посадку второй модуль компании Intuitive Machines под названием "Афина". Она вышел из строя меньше чем через сутки после приземления.

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Несмотря на последнюю неудачу Intuitive Machines уже запланировала запуск двух новых посадочных модулей на Луну в рамках миссий IM-3 и и IM-4. Для отправки на спутник Земли модуля миссии IM-4 Intuitive Machines выбрала ракету Falcon 9 компании SpaceX Илона Маска. Этот запуск запланирован на 2027 год. Кроме посадочного модуля на орбиту вокруг Луны будут отправлены два ретрансляционных спутника для лунной сети связи NASA.

В то же время компания Intuitive Machines продолжает работу над своим третьим лунным модулем миссии IM-3, запуск которого ожидается в 2026 году. Но пока неизвестно, какая ракета выведет его в космос.

Так будет выглядеть лунный модуль миссии IM-4 Фото: space.com

Представители Intuitive Machines заявили, что их спутники играют важную роль в стратегии коммерциализации Луны. Планируется развернуть первый лунный спутник-ретранслятор во время миссии IM-3, а еще два во время миссии IM-4. После этого планируется разместить на орбите вокруг Луны еще два спутника связи, которые будут поддерживать миссии NASA и коммерческие операции на Луне.

Фотография модуля "Афина", который лежит на боку на поверхности Луны после неудачной посадки Фото: Live Science

Известно, что на борту посадочного модуля миссии IM-4 будет находится 6 научных приборов и экспериментов NASA, а также новая буровая установка Европейского космического агентства, предназначенная для поиска воды рядом с южным полюсом Луны. Что будет находится на борту модуля миссии IM-3 пока неизвестно.

Как уже писал Фокус, ученые получили доказательства того, что Луна была частью нашей планеты. Новое исследование образцов лунной породы, доставленных на Землю китайской миссией "Чанъэ-6", показывает, что в мантии на обратной стороне Луны меньше воды, чем в мантии на ближней стороне. Также результаты подтверждают теорию о том, что Луна образовалась в результате гигантского удара по Земле в далеком прошлом.

Также Фокус писал о том, что астрономы очень удивились, когда выяснили происхождение и форму астероида 2024 YR4, который, как считалось, должен был врезаться в нашу планету.