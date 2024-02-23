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Технології та наука

США вперше за 50 років приземлили модуль на Місяці: не обійшлося без проблем (відео)

Посадковий модуль Одіссей
Фото: space.com | США вперше за 50 років приземлили модуль на Місяці: не обійшлося без проблем

Перший в історії приватний посадковий модуль здійснив успішну посадку на поверхню Місяця.

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Посадковий модуль компанії Intuitive Machines "Одіссей" успішно приземлився на Місяці біля кратера Малаперт А за 300 км від Південного полюса Місяця. Це перший в історії людства приватний посадковий апарат, який здійснив посадку на Місяці. Також це перший апарат американського виробництва з 1972 року, який здійснив м'яку посадку на поверхні супутника Землі, пише Space.

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Приземлення посадкового модуля "Одіссей" відбулося о 1:54 за Києвом у п'ятницю, 23 лютого. Але тільки через 2 години після посадки компанія-розробник модуля повідомила, що він став у вертикальне положення і почав відправляти дані на Землю.

Це історична посадка для США, адже з моменту завершення місячної програми "Аполлон" 1972 року ще жоден американський апарат не приземлявся на Місяці. Тепер NASA за допомогою подібних місій готується до майбутнього повернення астронавтів на Місяць у 2026 році вже в рамках нової місячної програми "Артеміда" (Artemis).

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Посадковий модуль "Одіссей" зробив цю фотографію незабаром після прибуття на орбіту навколо Місяця
Фото: space.com

Але посадка на Місяці для модуля "Одіссей" не була легкою. Апарат прибув на орбіту навколо Місяця ще 21 лютого і час, що залишився, він готувався до приземлення. Для цього йому довелося знизити швидкість за допомогою бортового двигуна і врешті-решт він здійснив посадку в районі кратера Малаперт А, що розташований за 300 км від Південного полюса Місяця.

Жовтим колом виділено регіон кратера Малаперт А, де приземлився посадковий модуль "Одіссей"". Fullscreen
Жовтим колом виділено регіон кратера Малаперт А, де приземлився посадковий модуль "Одіссей"".
Фото: NASA

Але за 2 години до посадки диспетчери місії виявили проблему з навігаційними приладами посадкового модуля "Одіссей". Вони не працювали так як потрібно. Тому було ухвалено рішення використати експериментальний прилад NASA, який є одним із 12 корисних навантажень посадкового апарата, для виконання навігаційних завдань. Тому модуль приземлився пізніше, ніж мав це зробити, згідно з планом. До речі, цей експериментальний прилад якраз і хотіли перевірити вчені з NASA в реальних умовах на Місяці, адже в майбутньому цю технологію планують використати для більш точних посадок на супутник Землі як безпілотних апаратів, так і пілотованих космічних кораблів.

Якщо все піде за планом, то посадковий модуль і його корисне навантаження працюватимуть на поверхні Місяця протягом приблизно семи днів, поки не закінчиться місячний день. Після цього почнеться холодна місячна ніч, а посадковий модуль "Одіссей" не був розроблений для того, щоб витримувати дуже низькі температури. Нагадуємо, що на Місяці день і ніч тривають приблизно по 14 земних днів.

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Такий вигляд має посадковий модуль "Одіссей", який успішно приземлився на Місяці
Фото: CNN

Посадковий модуль "Одіссей" відправила на орбіту ракета-носій Falcon 9 компанії SpaceX ще 15 лютого. Після чого модуль вирушив у самостійний політ, і щоб дістатися до Місяця 21 лютого йому довелося пролетіти приблизно 1 млн км.

Що стосується Південного полюса Місяця, куди прагнуть посадити багато посадкових модулів, а також там відбудеться висадка астронавтів NASA через 2 роки, то цей регіон має велике значення для майбутнього освоєння Місяця. Вчені вважають, що там знаходяться великі запаси водяного льоду, з якого можна отримати питну воду, кисень для дихання, а також компоненти для створення ракетного палива.

Як уже писав Фокус, астронавт в останній день на МКС зробив ідеальний знімок єгипетських пірамід з космосу.

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