Астронавт в останній день на МКС зробив ідеальний знімок єгипетських пірамід (фото)

Астронавт NASA також поділився видом повного Місяця, який він спостерігав з борту Міжнародної космічної станції.

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Колишній астронавт NASA Террі Вертс двічі побував на борту Міжнародної космічної станції (МКС). Перший його політ тривав майже 14 днів і відбувся він у 2010 році. А з листопада 2014 року по червень 2015 року астронавт провів на МКС майже 200 днів. Він, як і інші астронавти знає, що ніщо не зрівняється з тим, що можна побачити з борту МКС, пише IFLScience.

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Якщо ви перебуваєте на роботі або вдома, то визирнувши у вікно, ви зможете спостерігати звичний для себе краєвид, який може не особливо вражати, особливо якщо на це дивитися щодня. Інша справа вид, який відкривається з борту МКС, який, як вважає колишній астронавт NASA Террі Вертс, не зрівняється ні з чим.

Террі Вертс Фото: NASA

Вертс знає про що говорить, адже він провів на МКС багато часу, роблячи приголомшливі знімки Землі з космосу. Коли другий політ Вертса на МКС добіг кінця, а він перебував на станції на місяць довше запланованого терміну, астронавту хотілося залишитися в космосі ще трохи часу, адже він не зробив ще багато фотографій, які планував.

За словами Вертса, були ще не тільки фотографії, а й відеоролики, які він хотів зробити. Ще 2015 року астронавт в одному з інтерв'ю заявив, що якщо ви знаєте, що це ваш останній політ у космосі, то потрібно отримати від цього максимум задоволення, адже після цього доведеться провести залишок свого життя на Землі.

Додатковий час, проведений Вертсом далеко від сім'ї та друзів, можливо, коштував того, щоб зробити один приголомшливий знімок, який зараз поширюється в Інтернеті. У свій останній день на МКС і останній день у космосі перед тим, як піти у відставку як астронавт, Вертс зробив останній вражаючий знімок єгипетських пірамід із космосу.

Єгипетські піраміди — вид із космосу Фото: Instagram

Також астронавт NASA поділився видом повного Місяця, який він спостерігав з борту МКС.

Як уже писав Фокус, на Сонці сталося щось небачене, адже навколо південного полюса зірки затягнувся зашморг. Астрофотограф зробив знімок протуберанця висотою 15 тисяч кілометрів.

Також Фокус писав про те, що в ніч на 23 лютого на Місяці має здійснити посадку американський безпілотний приватний модуль. Якщо у нього це вийде, то апарат стане першим приватним посадковим модулем, що приземлився на поверхні Місяця. Ще успішна посадка за 300 км від південного полюса Місяця ознаменує собою повернення США на супутник Землі вперше за 52 роки.