На Сонці сталося щось небачене: навколо південного полюса зірки затягнувся зашморг (фото)

Астрофотограф зробив знімок протуберанця висотою 15 тис. кілометрів.

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Неймовірно величезний шлейф плазми був викинутий у космос із південного полюса Сонця, де виверження майже ніколи не відбуваються. Відображений на знімку вибух є ознакою того, що Сонце перебуває на порозі своєї найактивнішої фази — сонячного максимуму, пише LiveScience.

Рідкісне явище сталося під час сонячного спалаху з плями, яка розташовується поблизу південного полюса Сонця. У космос було викинуто гігантський стовп газу або плазми, який височів над поверхнею зірки на 15 тис. км. Після цього плазма відірвалася від поверхні і полетіла в космос у вигляді коронального викиду маси (КВМ).

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Процес вдалося зафіксувати астрофотографу Едуардо Шабергеру Пупо. Знімок було зроблено до того, як шлейф плазми відірвався від сонячної поверхні.

"Стовп плазми, що утворився, був настільки величезним, що мені довелося змінювати положення камери, щоб об'єкт помістився в кадр", — каже астрофотограф.

Унікальність цього вибуху полягає в тому, що він стався в дуже незвичайному місці — він стався на Південному полюсі Сонця. Більшість вибухів у сонячних плямах відбувається на екваторі зірки або навколо нього — поблизу магнітних полюсів, саме там магнітне поле найсильніше.

Через розташування спалаху корональний викид маси не був спрямований у бік Землі або інших планет Сонячної системи.

Експерти вважають, що таке незвичайне виверження пов'язане з тим, що наука знає, як нитка полярної корони. Це петля магнетизму, яка обертається навколо магнітних полюсів Сонця. Плазмовий шлейф, викинутий спалахом, відомий як протуберанець полярної корони.

Такі протуберанці стають частим явищем під час сонячного максимуму, який являє собою найактивнішу фазу 11-річного сонячного циклу. На цьому етапі петлі магнетизму затягуються як петля навколо полюсів. Коли такі петлі стискаються, вони душать прилеглі магнітні поля, підвищуючи ймовірність вибухів.

На думку експертів, сонячний максимум настане в найближчі кілька місяців, раніше ніж передбачалося.

Нагадаємо, вчені показали, наскільки змінилася зірка всього за 2 роки. Дослідники кажуть, що зірка наближається до максимуму своєї активності.