На Солнце произошло нечто невиданное: вокруг южного полюса звезды затянулась удавка (фото)

Астрофотограф сделал снимок протуберанца высотой 15 тыс. километров.

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Невероятно огромный шлейф плазмы был выброшен в космос с южного полюса Солнца, где извержения почти никогда не происходят. Запечатленный на снимке взрыв является признаком того, что Солнце находится на пороге своей самой активной фазы – солнечного максимума, пишет LiveScience.

Редкое явление произошло во время солнечной вспышки из пятна, которое располагается вблизи южного полюса Солнца. В космос был выброшен гигантский столб газа или плазмы, который возвышался над поверхностью звезды на 15 тыс. км. После этого плазма оторвалась от поверхности и улетела в космос в виде коронального выброса массы (КВМ).

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Процесс удалось запечатлеть астрофотографу Эдуардо Шабергеру Пупо. Снимок был сделан до того, как шлейф плазмы оторвался от солнечной поверхности.

"Образовавшийся столб плазмы был настолько огромным, что мне пришлось менять положение камеры, чтобы объект поместился в кадр", — говорит астрофотограф.

Уникальность этого взрыва заключается в том, что он произошел в очень необычном месте – он произошел на Южном полюсе Солнца. Большинство взрывов в солнечных пятнах происходит на экваторе звезды или вокруг него – вблизи магнитных полюсов, именно там магнитное поле наиболее сильное.

Из-за расположения вспышки корональный выброс массы не был направлен в сторону Земли или других планет Солнечной системы.

Эксперты полагают, что такое необычное извержение связано с тем, что наука знает, как нить полярной короны. Это петля магнетизма, которая вращается вокруг магнитных полюсов Солнца. Плазменный шлейф, выброшенный вспышкой, известен как протуберанец полярной короны.

Такие протуберанцы становятся частым явлением во время солнечного максимум, которая представляет собой самую активную фазу 11-летнего солнечного цикла. На этом этапе петли магнетизма затягиваются как петля вокруг полюсов. Когда такие петли сжимаются, они душат близлежащие магнитные поля, повышая вероятность взрывов.

По мнению экспертов, солнечный максимум наступит в ближайшие несколько месяцев, раньше чем предполагалось.

Напомним, ученые показали, насколько изменилась звезда всего за 2 года. Исследователи говорят, что звезда приближается к максимуму своей активности.