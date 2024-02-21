Не все спокойно на Солнце. Ученые показали, насколько изменилась звезда всего за 2 года (фото)

Исследователи говорят, что звезда приближается к максимуму своей активности.

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Ученые ведут наблюдения за солнечными циклами с 1843 года, когда немецкий астроном Сэмюэль Швабе посвятил 17 лет наблюдениям за солнечными пятнами. С тех самых пор ученые следят за приливами и отливами цикла солнечных пятен каждые 11 лет, пишет Universe Today.

Сейчас за Солнцем следит космический аппарат ЕКА Solar Orbiter, который регулярно делает снимки звезды, чтобы отслеживать то, как она приближается к пику текущего солнечного цикла. Наглядным примером служат два снимка Солнца, сделанные в феврале 2021 года и октябре 2023 года. На них видно, как на самом деле развивается ситуация, когда звезда приближается к пику своей активности.

Наше Солнце представляет собой огромный шар плазмы, электрически заряженного газа, который может перемещать магнитное поле звезды. Когда Солнце вращает, то магнитное поле увлекается за ним, но так как звезда вращается быстрее на экваторе, чем на полюсах, силовые линии скручиваются все туже и туже.

Снимок Солнца в феврале 2021 года Фото: ESA

Под таким невероятным напряжением линии поля иногда разрываются, ломаются или взрываются на поверхности звезды, и тогда мы видим пятна на Солнце. Такие пятная являются областями, где температура немного меньше, потому как более плотные концентрации солнечного материала не дают теплу добраться до поверхности.

Снимок Солнца в октябре 2023 года Фото: ESA

Вращение Солнца и скручивание линий поля означает, что количество солнечных пятен будет расти по мере того, как поле все больше искажается. Наблюдаемые в течение многих лет пятна, по-видимому, медленно мигрируют из полярных регионов в экваториальные по мере развития солнечного цикла.

Для того, чтобы понять этот процесс, Европейское космическое агентство запустило свой Solar Orbiter 10 февраля 2020 года. Его миссия — исследовать полярные регионы Солнца, понять, что движет 11-летним солнечным циклом, а также нагревом короны, внешних слоев атмосферы Солнца.

На опубликованных снимках сделаны крупные планы видимой поверхности Солнца – фотосферы. В самом начале цикла, во время солнечного минимума 2019 года, активность была относительно низкой и было всего несколько солнечных пятен. На изображении февраля 2021 года видно достаточно спокойное Солнце, но изображение, сделанное в октябре прошлого года, показывает, что ситуация накаляется. Ожидается, что максимум этого цикла произойдет в 2025 году, что подтверждает теории о том, что период максимальной активности может наступить годом раньше.

Напомним, лунный орбитальный аппарат зафиксировал много загадочных вспышек на Солнце. Результаты показывают, что значительное количество этих странных вспышек, которые были впервые обнаружены в 1980-х годах, требуют более глубокого исследования.