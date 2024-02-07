Лунный орбитальный аппарат зафиксировал много загадочных вспышек на Солнце: что известно (фото)

Самый полный каталог медленно развивающихся солнечных вспышек показывает, что не все они происходят быстро.

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Согласно исследованию, опубликованному в журнале Solar Physics, ученые создали более полный каталог загадочных, медленно развивающихся и сверхгорячих взрывов на Солнце. Результаты показывают, что значительное количество этих странных вспышек, которые были впервые обнаружены в 1980-х годах, требуют более глубокого исследования, пишет Space.

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Солнечные вспышки представляют собой взрывы энергии, которые происходят, когда линии магнитного поля Солнца запутываются, разрываются, а затем снова соединяются в солнечных пятнах.

Вспышки на Солнце, которые длятся от нескольких минут до нескольких часов, обычно классифицируют по количеству излучаемой энергии. Но новое исследование различает солнечные вспышки на основе скорости, с которой на самом деле накапливается их энергия, и показывает, что многие солнечные вспышки не высвобождают энергию так быстро, как показывают стандартные модели.

С помощью лунного орбитального аппарата "Чандраян-2" ученые обнаружили 1400 медленно растущих вспышек за три года, что значительно увеличило каталог таких вспышек, который раньше состоят из 100 подобных явлений.

С начала 21 века ученые считали, что большинство солнечных вспышек быстро набирают силу, а затем медленно теряют свою энергию. Но авторы исследования показывают, что не все солнечные вспышки ведут себя таким образом.

По словам ученых, прошлые исследования упускали из виду более медленно растущие и сверхгорярчие вспышки, поэтому модели учитывали только быстрорастущие вспышки. Оказалось, что медленно растущих вспышек на Солнце намного больше, чем считалось. Фактически, они составляют 25% всех подобных взрывов. Поэтому их нужно изучать отдельно от остальных, хотя их природу во многом остается загадкой, говорят ученые.

По словам ученых, прошлые исследования упускали из виду более медленно растущие и сверхгорярчие вспышки, поэтому модели учитывали только быстрорастущие вспышки. Оказалось, что медленно растущих вспышек на Солнце намного больше, чем считалось Фото: ESA

Медленно растущие вспышки представляют собой некоторую загадку, поскольку процесс магнитного пересоединения, который, как полагают, создает разные виды солнечных вспышек, происходит быстро, что должно привести к быстрому выделению энергии.

Авторы исследования говорят, что нужно лучше понять, как именно возникают медленно растущие вспышки, как они распространяются через внешнюю атмосферу Солнца и может быть этот механизм приводит к их более медленному проявлению.

Возможно, секрет этих загадочных вспышек связан с тем, что они очень горячие. Быстрорастущие вспышки имеют температуру 10 млн градусов Цельсия. А медленно растущие вспышки могут иметь до 54 млн градусов Цельсия.

Возможно, секрет этих загадочных вспышек связан с тем, что они очень горячие. Быстрорастущие вспышки имеют температуру 10 млн градусов Цельсия. А медленно растущие вспышки могут иметь до 54 млн градусов Цельсия Фото: Forbes

Также ученые выяснили, что между двумя типами солнечных вспышек нет промежуточных энергетических явлений. Должна быть какая-то причина, по которой вспышки на Солнце возникают только таких двух видов.

Разгадка тайны медленно растущих солнечных вспышек может помочь ученым решить еще одну загадку, которая связана с тем, почему внешняя атмосфера Солнца более горячая чем поверхность звезды, хотя первая находится намного дальше от источника тепла в ядре, говорят ученые.

Как уже писал Фокус, мощный взрыв на Солнце привел к отключению радиосвязи на части Земли. Во время солнечной вспышки в космос улетел огромный поток плазмы и это запечатлел космический аппарат NASA.