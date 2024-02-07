Місячний орбітальний апарат зафіксував багато загадкових спалахів на Сонці: що відомо (фото)

Найповніший каталог сонячних спалахів, що повільно розвиваються, показує, що не всі вони відбуваються швидко.

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Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Solar Physics, вчені створили повніший каталог загадкових, повільних і надгарячих вибухів на Сонці, які повільно розвиваються. Результати показують, що значна кількість цих дивних спалахів, які були вперше виявлені в 1980-х роках, потребують більш глибокого дослідження, пише Space.

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Сонячні спалахи являють собою вибухи енергії, які відбуваються, коли лінії магнітного поля Сонця заплутуються, розриваються, а потім знову з'єднуються в сонячних плямах.

Спалахи на Сонці, які тривають від кількох хвилин до кількох годин, зазвичай класифікують за кількістю випромінюваної енергії. Але нове дослідження розрізняє сонячні спалахи на основі швидкості, з якою насправді накопичується їхня енергія, і показує, що багато сонячних спалахів не вивільняють енергію так швидко, як показують стандартні моделі.

За допомогою місячного орбітального апарату "Чандраян-2" вчені виявили 1400 спалахів, які повільно зростають, за три роки, що значно збільшило каталог таких спалахів, який раніше складався зі 100 подібних явищ.

З початку 21 століття вчені вважали, що більшість сонячних спалахів швидко набирають силу, а потім повільно втрачають свою енергію. Але автори дослідження показують, що не всі сонячні спалахи поводяться таким чином.

За словами вчених, минулі дослідження не брали до уваги спалахи, які повільніше зростають, і надгарячі спалахи, тому моделі враховували тільки спалахи, які швидко зростають. Виявилося, що спалахів, які повільно зростають на Сонці, набагато більше, ніж вважалося. Фактично, вони становлять 25% усіх подібних вибухів. Тому їх потрібно вивчати окремо від інших, хоча їхня природа багато в чому залишається загадкою, кажуть учені.

За словами вчених, минулі дослідження не брали до уваги спалахи, які повільніше зростають, і надгарячі спалахи, тому моделі враховували тільки спалахи, які швидко зростають. Виявилося, що спалахів на Сонці, які повільно зростають, набагато більше, ніж вважалося Фото: ESA

Повільно зростаючі спалахи являють собою деяку загадку, оскільки процес магнітного перез'єднання, який, як вважають, створює різні види сонячних спалахів, відбувається швидко, що має призвести до швидкого виділення енергії.

Автори дослідження кажуть, що потрібно краще зрозуміти, як саме виникають спалахи, які повільно зростають, як вони поширюються через зовнішню атмосферу Сонця і, можливо, цей механізм призводить до їхнього повільнішого прояву.

Можливо, секрет цих загадкових спалахів пов'язаний з тим, що вони дуже гарячі. Швидкозростаючі спалахи мають температуру 10 млн градусів Цельсія. А спалахи, що повільно зростають, можуть мати до 54 млн градусів Цельсія.

Можливо, секрет цих загадкових спалахів пов'язаний з тим, що вони дуже гарячі. Швидкозростаючі спалахи мають температуру 10 млн градусів Цельсія. А спалахи, що повільно зростають, можуть мати до 54 млн градусів Цельсія. Фото: Forbes

Також учені з'ясували, що між двома типами сонячних спалахів немає проміжних енергетичних явищ. Має бути якась причина, через яку спалахи на Сонці виникають тільки таких двох видів.

Розгадка таємниці повільно зростаючих сонячних спалахів може допомогти вченим розв'язати ще одну загадку, яка пов'язана з тим, чому зовнішня атмосфера Сонця гарячіша за поверхню зірки, хоча перша розташована набагато далі від джерела тепла в ядрі, кажуть вчені.

Як уже писав Фокус, потужний вибух на Сонці призвів до відключення радіозв'язку на частині Землі. Під час сонячного спалаху в космос полетів величезний потік плазми і це зафіксував космічний апарат NASA.