Потужний вибух на Сонці призвів до відключення радіозв'язку на частині Землі (відео)

Під час сонячного спалаху в космос полетів величезний потік плазми і це зафіксував космічний апарат NASA.

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6 лютого на Сонці стався спалах, який вчені ідентифікували як спалах класу M4.2. Це один із найпотужніших спалахів, які з'являються на Сонці. Унаслідок спалаху також у космос було викинуто величезний потік із плазми, який полетів у космос зі швидкістю 400 км/с. Унаслідок появи сонячного спалаху, випромінювання, що досягло Землі, призвело до короткочасного відключення радіозв'язку в Австралії та Південно-Східній Азії, пише Space.

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Новий сонячний спалах класу M4.2 з'явився разом із викидом плазми в сонячній плямі AR3575. Сонячні спалахи виникають, коли магнітна енергія накопичується в сонячній атмосфері і вивільняється у вигляді сильного викиду електромагнітного випромінювання. Найпотужніші спалахи належать до класу Х, а за ними йдуть спалахи класу М, які в 10 разів слабші за викид енергії в попередньому класі. Є ще спалахи класу С, В і А, але вони не мають істотного впливу на нашу планету.

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За новим сонячним спалахом спостерігав космічний апарат NASA Solar Dynamics Observatory, який зробив приголомшливі фотографії та відео.

За новим сонячним спалахом спостерігав космічний апарат NASA Solar Dynamics Observatory, який зробив приголомшливі фотографії та відео Фото: NASA

Сонячний спалах, унаслідок якого електромагнітне випромінювання досягло Землі за 8 хвилин, адже летіло зі швидкістю світла, спричинив короткочасне вимкнення радіозв'язку в Австралії та Південно-Східній Азії.

На цьому знімку можна порівняти розмір Землі і розмір потоку плазми, викинутого з Сонця Фото: NASA

Цей вибух на Сонці також призвів до появи коронального викиду маси або величезного потоку плазми, що полетів у космос зі швидкістю 400 км/с. Такі викиди плазми, якщо досягають Землі, можуть призвести до появи геомагнітної бурі, що також може вплинути на роботу супутників зв'язку і навігаційних приладів на Землі. Але вчені вважають, що плазма, викинута внаслідок нового спалаху, пролетить повз нашу планету.

Водночас астрономи не відкидають можливість появи протягом 7 і 8 лютого нових спалахів на сонці класу М і навіть класу Х. Вони також можуть призвести до вимкнення радіозв'язку в деяких регіонах Землі, а якщо разом зі спалахами з'явиться потік плазми, то він може досягти Землі і спричинити геомагнітну бурю через кілька днів після свого виникнення.

Як уже писав Фокус, Землю планують прикривати від докучливих променів Сонця гігантською парасолькою. Дослідники вважають, що всього двох років, проведених під гігантською парасолькою, буде достатньо, щоб наша планета трохи охолола.

Також Фокус писав про те, що шведський астронавт, перебуваючи на борту МКС, зробив дивовижне відео, на якому видно нашу планету з космосу. Астронавт Європейського космічного агентства зізнався, що був трохи розгублений, коли побачив так багато всього одночасно.