Астронавт в последний день на МКС сделал идеальный снимок египетских пирамид (фото)

Астронавт NASA также поделился видом полной Луны, которую он наблюдал с борта Международной космической станции.

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Бывший астронавт NASA Терри Вертс два раза побывал на борту Международной космической станции (МКС). Первый его полет продолжался почти 14 дней и состоялся он в 2010 году. А с ноября 2014 года по июнь 2015 года астронавт провел на МКС почти 200 дней. Он, как и другие астронавты знает, что ничто не сравнится с тем, что можно увидеть с борта МКС, пишет IFLScience.

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Если вы находитесь на работе или дома, то выглянув в окно вы сможете наблюдать привычный для себя вид, которые может не особо впечатлять, особенно если на это смотреть ежедневно. Другое дело вид, который открывается с борта МКС, который, как считает бывший астронавт NASA Терри Вертс, не сравнится ни с чем.

Терри Вертс Фото: NASA

Вертс знает о чем говорит, ведь он провел на МКС много времени, делая потрясающие снимки Земли из космоса. Когда второй полет Вертса на МКС подошел к концу, а он находился на станции на месяц дольше запланированного срока, астронавту хотелось остаться в космосе еще немного времени, ведь он не сделал еще много фотографий, которые планировал.

По словам Вертса, были еще не только фотографии, но и видеоролики, которые он хотел сделать. Еще в 2015 году астронавт в одном из интервью заявил, что если вы знаете, что это ваш последний полет в космосе, то нужно получить от этого максимум удовольствия, ведь после этого предстоит провести остаток своей жизни на Земле.

Дополнительное время, проведенное Вертсом вдали от семьи и друзей, возможно, стоило того, чтобы сделать один потрясающий снимок, который сейчас распространяется в Интернете. В свой последний день на МКС и последний день в космосе перед уходом в отставку в качестве астронавта Вертс сделал последний впечатляющий снимок египетских пирамид из космоса.

Египетские пирамиды - вид из космоса Фото: Instagram

Также астронавт NASA поделился видом полной Луны, которую он наблюдал с борта МКС.

Как уже писал Фокус, на Солнце произошло нечто невиданное, ведь вокруг южного полюса звезды затянулась удавка. Астрофотограф сделал снимок протуберанца высотой 15 тысяч километров.

Также Фокус писал о том, что в ночь на 23 февраля на Луне должен совершить посадку американский беспилотный частный модуль. Если у него это получится, то аппарат станет первым частным посадочным модулем, приземлившимся на поверхности Луны. Еще успешная посадка в 300 км от южного полюса Луны ознаменует собой возвращение США на спутник Земли впервые за 52 года.