Апарат NASA за $1 млрд потрапив у небезпечну зону біля Юпітера і відключився: що відомо (фото)

Зонд NASA "Юнона", який обертається навколо Юпітера з 2016 року, і з вивчає планету та її околиці, включно з найголовнішими супутниками, 2 рази перейшов у безпечний режим роботи протягом одного дня. Це означає, що він на деякий час відключив усі свої прилади і перестав надсилати сигнали на Землю. Хороша новина полягає в тому, що космічний апарат знову працює, але точна причина переходу в безпечний режим невідома, хоча є припущення.

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Про це пише Space.

Космічний апарат "Юнона", як повідомили в NASA, двічі перейшов у безпечний режим роботи в п'ятницю, 4 квітня, що викликало певне занепокоєння в учених. Зонд перестав посилати сигнали на Землю приблизно за годину до того, як здійснив 71-й близький проліт повз Юпітер, а вдруге перейшов у безпечний режим роботи через 45 хвилин після того, як зблизився з газовим гігантом, який він вивчає вже 9 років. До речі, вартість місії "Юнона" оцінюється в 1 млрд доларів.

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Насправді перехід у безпечний режим роботи, як кажуть учені, не завжди є ознакою виходу з ладу космічного апарата. Зазвичай космічні апарати переходять у безпечний режим роботи, коли виявляють аномалію або несправність. У цьому разі відбувається вимкнення всіх приладів, поки система знову не почне працювати нормально.

Так виглядає Юпітер з близької відстані Фото: NASA

Наприклад, космічний телескоп Габбл восени минулого року, як уже писав Фокус, перейшов у безпечний режим роботи через проблеми, що виникли з приладом, який відповідає за його орієнтацію в просторі. Цю проблему було вирішено. Також нещодавно відключився на деякий час космічний телескоп TESS, який займається пошуком планет поза Сонячною системою, але потім він продовжив свою роботу в нормальному режимі.

Раніше і сам зонд "Юнона" вже двічі переходив у безпечний режим роботи через виявлені аномалії, але все ж продовжує свою місію за мільярди кілометрів від Землі.

Так виглядає Юпітер з близької відстані Фото: NASA

Науковці з NASA все ще чекають на діагностичну інформацію, яку має надіслати зонд "Юнона", щоб знайти пояснення причини переходу зонда в безпечний режим роботи. Хоча є одне припущення. Науковці вважають, що, можливо, апарат "Юнона" пролетів через радіаційні пояси Юпітера, які розташовані недалеко від газового гіганта. Ці радіаційні пояси складаються із заряджених частинок, які рухаються з величезною швидкістю. Земля також має радіаційні пояси, але порівнювати їх із поясами Юпітера — це як порівнювати гарячу ванну з водою і гарячу ванну, наповнену лавою. Тобто вплив радіаційних поясів Юпітера набагато сильніший. Заряджені частинки можуть негативно вплинути на роботу всієї електроніки космічного апарату, хоча в нього є спеціальний захист, який блокує вплив високоенергетичних частинок. Залишається тільки чекати звіту від NASA, який має прояснити ситуацію.

Наступного разу зонд "Юнона" наблизиться до радіаційних поясів Юпітера 7 травня, і вчені сподіваються, що він не відключиться знову і продовжить передавати сигнали на Землю.

Як уже писав Фокус, учений з Гарварду вважає, що на Марсі була розвинена цивілізація, але її знищила ядерна війна. І докази цієї події можна зараз виявити на Марсі.

Також Фокус писав про те, що сильний сонячний вітер завдав удару по Юпітеру, що призвело до зміни величезної планети.