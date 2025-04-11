Аппарат NASA за $1 млрд попал в опасную зону возле Юпитера и отключился: что известно (фото)

Зонд NASA "Юнона", который вращается вокруг Юпитера с 2016 года, и из изучает планету и ее окрестности, включая самые главные спутники, 2 раза перешел в безопасный режим работы в течение одного дня. Это значит, что он на некоторое время отключил все свои приборы и перестал присылать сигналы на Землю. Хорошая новость состоит в том, что космический аппарат снова работает, но точная причина перехода в безопасный режим неизвестна, хотя есть предположение.

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Об этом пишет Space.

Космический аппарат "Юнона", как сообщили в NASA, дважды перешел в безопасный режим работы в пятницу, 4 апреля, что вызвало некоторое беспокойство у ученых. Зонд перестал посылать сигналы на Землю примерно за час до того, как совершил 71-й близкий пролет мимо Юпитера, а второй раз перешел в безопасный режим работы через 45 минут после того, как сблизился с газовым гигантом, который он изучает уже 9 лет. Кстати, стоимость миссии "Юнона" оценивается в 1 млрд долларов.

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На самом деле переход в безопасный режим работы, как говорят ученые, не всегда является признаком выхода из строя космического аппарата. Обычно космические аппараты переходят в безопасный режим работы, когда обнаруживают аномалию или неисправность. В этом случае происходит отключение всех приборов, пока система снова не начнет работать нормально.

Так выглядит Юпитер с близкого расстояния Фото: NASA

Например, космический телескоп Хаббл осенью прошлого года, как уже писал Фокус, перешел в безопасный режим работы из-за возникших проблем с прибором, который отвечает за его ориентацию в пространстве. Эта проблема была решена. Также недавно отключился на некоторое время космический телескоп TESS, который занимается поиском планет вне Солнечной системы, но затем он продолжил свою работу в нормальном режиме.

Ранее и сам зонд "Юнона" уже два раза переходил в безопасный режим работы из-за выявленных аномалий, но все же продолжает свою миссию в миллиардах километров от Земли.

Так выглядит Юпитер с близкого расстояния Фото: NASA

Ученые из NASA все еще ждут диагностическую информацию, которую должен прислать зонд "Юнона", чтобы найти объяснение причины перехода зонда в безопасный режим работы. Хотя есть одно предположение. Ученые считают, что возможно, аппарат "Юнона" пролетел через радиационные пояса Юпитера, которые находятся недалеко от газового гиганта. Эти радиационные пояса состоят из заряженных частиц, которые двигаются с огромной скоростью. У Земли также есть радиационные пояса, но сравнивать их с поясами Юпитера — это как сравнивать горячую ванну с водой и горячую ванну, наполненную лавой. То есть влияние радиационных поясов Юпитера намного сильнее. Заряженные частицы могут негативно повлиять на работу всей электроники космического аппарата, хотя у него есть специальная защита, которая блокирует воздействие высокоэнергетических частиц. Остается только ждать отчета от NASA, который должен прояснить ситуацию.

В следующий раз зонд "Юнона" приблизится к радиационным поясам Юпитера 7 мая и ученые надеются, что он не отключится снова и продолжит передавать сигналы на Землю.

Как уже писал Фокус, ученый из Гарварда считает, что на Марсе была развитая цивилизация, но ее уничтожила ядерная война. И доказательства этого события можно сейчас обнаружить на Марсе.

Также Фокус писал о том, что сильный солнечный ветер нанес удар по Юпитеру, что привело к изменению огромной планеты.