Сонце завдало удару по Юпітеру і нагріло половину планети: чому це важливо для нас (фото)

Сонце постійно вивергає сонячний вітер, потік заряджених частинок, у міжпланетний простір. Іноді цей сонячний вітер може врізатися в планети. Коли це відбувається на Землі, то виникає геомагнітна буря. Астрономи вперше виявили, що потужний потік сонячного вітру врізався в магнітосферу Юпітера і створив область з дуже високою температурою, яка охоплює половину планети. Таке відбувається кілька разів на місяць.

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Дослідження опубліковано в журналі Geophysical Research Letters, пише Interesting Engineering.

Іноді сонячний вітер може створювати хвилі, які б'ють по магнітосферах планет, тобто області впливу магнітного поля. Юпітер має найбільшу магнітосферу в Сонячній системі, яка протирається на 7 млн км у напрямку до Сонця і в напрямку до Сатурна, з іншого боку. Магнітне поле Юпітера в 10 разів сильніше, ніж земне, але й воно, як з'ясувалося, потерпає від ударів хвиль сонячного вітру.

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Учені за допомогою даних наземних телескопів, а також космічного апарату "Юнона" вперше виявили потужну хвилю сонячного вітру, яка вдарила по Юпітеру і стиснула його магнітосферу. Це призвело до створення області в атмосфері Юпітера, яка охоплює половину планети, де температура підвищилася до 500 градусів Цельсія замість звичайних 350 градусів Цельсія. Нагадуємо, що діаметр Юпітера в 11 разів більший за Землю, тож можна собі уявити, наскільки величезною є область із підвищеною температурою.

Автори дослідження вважають, що хвилі сонячного вітру два-три рази на місяць врізаються в магнітосферу Юпітера, стискають її і змінюють температуру планети на деякий час. За словами вчених, дослідження показує, що гігантські планети Сонячної системи не такі стійкі до впливу Сонця, як передбачалося. Вони такі ж вразливі, як і Земля.

Учені вважають, що стиснення магнітосфери Юпітера посилило і без того потужне тепло полярних сяйв у полярних регіонах планети. Це призвело до розширення верхніх шарів атмосфери. Цей процес перемістив гарячий газ із полярних регіонів у бік екватора.

Полярне сяйво на Юпітері Фото: phys.org

Зазвичай температура на Юпітері поступово знижується до екватора, але внаслідок удару сонячного вітру вона підвищилася, кажуть учені. Раніше астрономи вважали, що тепло від полярних сяйв Юпітера обмежується полярними регіонами планети за допомогою сильних вітрів, але нове відкриття ставить під сумнів цю ідею. Полярні сяйва на Юпітері схожі на земні, які утворюються, коли сонячні частинки взаємодіють із магнітним полем планети. Але полярні сяйва на Юпітері потужніші та яскравіші.

Результати дослідження показують, що атмосфери планет у Сонячній системі можуть бути більше схильні до впливу сонячного вітру, ніж вважалося раніше. Вчені вважають, що сонячний вітер може сильно змінити верхню атмосферу гігантських планет, створюючи глобальні вітри, які поширюють тепло по всій планеті.

За словами вчених, Юпітер, найбільша планета в Сонячній системі, виступає природною лабораторією для вивчення того, як Сонце впливає на планети загалом. Спостерігаючи за тим, що там відбувається, можна краще передбачати і розуміти наслідки сонячних бур, які можуть порушити роботу систем GPS, зв'язку та електромереж на Землі.

Як уже писав Фокус, вчені з'ясували, що на Юпітері незвичним чином відбувається зміна атмосфери в результаті величезних штормів.

Також Фокус писав про те, що вчені зробили прорив у вивченні рідкоземельних металів. Нове досягнення допоможе поліпшити розуміння хімії рідкоземельного металу прометій. Виявлені властивості прометія змінять технології.