Нечто врезалось в Меркурий и сбежало с места ДТП: ученые объяснили "неправильное" ядро планеты

Новое исследование показало, что загадочный состав Меркурия может быть результатом скользящего столкновения двух протопланет. Ученые полагают, что такое столкновение произошло в ранней Солнечной системе.

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Об этом пишет LiveScience.

Меркурий является самой маленькой и самой внутренней планетой Солнечной системы. У этой планеты имеется ряд необычных характеристик, которые на протяжении долгого времени не могли объяснить ученые. Несмотря на то, что планета лишь немного больше Земли, Меркурий очень плотный.

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У планеты непропорционально большое и богатое железом ядро, которое составляет около 60% массы всего Меркурия. Это примерно вдвое больше, чем у таких каменистых планет как Земля, Венера или Марс. Такие особенности Меркурия бросают вызов общепринятым теориям формирования планет.

Также данные зонда NASA MESSENGER показали, что поверхность Меркурия неожиданно богата такими летучими элементами, как сера, калий и натрий. Дело в том, что такие элементы исчезли бы сразу после одного большого удара по планете.

Поэтому ученые предположили, что Меркурий в прошлом столкнулся с более крупной протопланетой. Но моделирование показало, что столкновения между такими разным протопланетами происходят крайне редко.

Следующее моделирование показало, что аномальный состав Меркурия может быть результатом другого космического происшествия: скользящего столкновения с протопланетой сопоставимого размера.

"Такого рода удары не являются чем-то необычным, и именно такое столкновение помогло создать Меркурий. Наша работа подтверждает идею о том, что гигантские столкновения — это не просто часть формирования планет — они могут быть основными движущими силами, формирующими окончательную структуру планет в Солнечной системе", — говорит ведущий автор исследования Патрик Франко.

Ученый и его команда смогли воссоздать внутреннюю структуру и химический состав Меркурия в результате столкновения между двумя одинаковыми протопланетами. Также угол, под которым произошло столкновение, определил количество массы, потерянной молодым Меркурием. Ее количество соответствует теперешнему составу планеты.

Также исследователи выяснили, что такое столкновение произошло достаточно поздно в процессе формирования планеты. Космическое ДТП случилось спустя несколько десятком миллионов лет после рождения всей Солнечной системы. К этому времени у молодых планет системы уже сформировались ядра и мантии.

"Столкновение Меркурия с другой протопланетой могло стереть большую часть внешнего каменистого слоя, при этом не расплавив поверхность", — добавляет ученый.

Ученые полагают, что Меркурий сформировался немного дальше своего теперешнего места, но удар сместил его ближе к Солнцу.

Напомним, самая близкая планета к Солнцу — не самая жаркая в Солнечной системе. Несмотря на то, что на Меркурии очень жарко, все же самой горячей планетой Солнечной системы является Венера и вот почему.