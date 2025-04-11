Щось врізалося в Меркурій і втекло з місця ДТП: учені пояснили "неправильне" ядро планети

Нове дослідження показало, що загадковий склад Меркурія може бути результатом ковзного зіткнення двох протопланет. Вчені вважають, що таке зіткнення відбулося в ранній Сонячній системі.

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Про це пише LiveScience.

Меркурій є найменшою і найвнутрішньою планетою Сонячної системи. У цієї планети є низка незвичайних характеристик, які протягом довгого часу не могли пояснити вчені. Попри те, що планета лише трохи більша за Землю, Меркурій дуже щільний.

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У планети непропорційно велике і багате на залізо ядро, яке становить близько 60% маси всього Меркурія. Це приблизно вдвічі більше, ніж у таких кам'янистих планет як Земля, Венера або Марс. Такі особливості Меркурія кидають виклик загальноприйнятим теоріям формування планет.

Також дані зонда NASA MESSENGER показали, що поверхня Меркурія несподівано багата такими летючими елементами, як сірка, калій і натрій. Річ у тім, що такі елементи зникли б одразу після одного великого удару по планеті.

Тому вчені припустили, що Меркурій у минулому зіткнувся з більшою протопланетою. Але моделювання показало, що зіткнення між такими різними протопланетами відбуваються вкрай рідко.

Наступне моделювання показало, що аномальний склад Меркурія може бути результатом іншої космічної події: ковзного зіткнення з протопланетою порівнянного розміру.

"Такого роду удари не є чимось незвичайним, і саме таке зіткнення допомогло створити Меркурій. Наша робота підтверджує ідею про те, що гігантські зіткнення — це не просто частина формування планет, а можуть бути основними рушійними силами, що формують остаточну структуру планет у Сонячній системі", — говорить провідний автор дослідження Патрік Франко.

Науковець та його команда змогли відтворити внутрішню структуру та хімічний склад Меркурія внаслідок зіткнення між двома однаковими протопланетами. Також кут, під яким відбулося зіткнення, визначив кількість маси, втраченої молодим Меркурієм. Її кількість відповідає теперішньому складу планети.

Також дослідники з'ясували, що таке зіткнення сталося досить пізно в процесі формування планети. Космічна ДТП сталася через кілька десятків мільйонів років після народження всієї Сонячної системи. До цього часу у молодих планет системи вже сформувалися ядра і мантії.

"Зіткнення Меркурія з іншою протопланетою могло стерти більшу частину зовнішнього кам'янистого шару, при цьому не розплавивши поверхню", — додає вчений.

Вчені вважають, що Меркурій сформувався трохи далі свого теперішнього місця, але удар змістив його ближче до Сонця.

Нагадаємо, найближча планета до Сонця — не найспекотніша в Сонячній системі. Попри те, що на Меркурії дуже спекотно, все ж таки найгарячішою планетою Сонячної системи є Венера і ось чому.