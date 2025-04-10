Галактики без звезд: важное открытие ученых меняет представление о темной материи

Астрофизики давно подозревали, что некоторые гало темной материи могут существовать без формирования звезд, но никто не знал точного предела массы этих гало, когда они не могут создавать звезды. Новые расчеты решают эту проблему.

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Исследование опубликовано в журнале Astrophysical Journal Letters, пишет SciTechDaily.

Считается, что все галактики, включая нашу, существуют внутри гигантской структуры, известной как гало темной материи. Эти гало играют ключевую роль в формировании звезд, которые создаются, когда водородный газ втягивается в гало. Низкие температуры заставляют газ слипаться. Со временем некоторые из этих сгустков увеличиваются в размерах, пока гравитация не заставит их сжаться, что создает тепло и приводит к рождению звезды.

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Астрофизики пока не знают, существуют ли гало темной материи без звезд, но авторы нового исследования обнаружили, что существует масса, ниже которой гало темной материи не смогут создавать звезды, и она намного меньше, чем считалось ранее. Это значит, что могут существовать совершенно невидимые гало темной материи, внутри которых не формируются звезды.

Авторы исследования вычислили предел массы, ниже которой гало темной материи не могут образовывать звезды.

Считалось, что звезды не могут образовываться в гало темной материи масса которых ниже, чем 100 млн — 1 млрд масс Солнца. Но новые расчеты показывают, что звезды не могут формироваться в гало темной материи масса которых ниже 10 млн масс Солнца. Предыдущие оценки основывались на идее, что охлаждение атомарного водорода является ключевой частью процесса, приводящего к образованию звезд. Но авторы исследования показали, что образование звезд может происходить благодаря охлаждению молекулярного водорода.

В исследовании использовалось сочетание моделей, которые используют математические принципы для прогнозирования образования галактик, и компьютерного моделирования, которое пытается воссоздать эволюцию космоса.

Результаты показывают, что звезды могут формироваться в гало темной материи, которые намного меньше, чем считалось ранее, и ученые надеются проверить это предсказание, с помощью самых мощных обсерваторий.

Новые данные позволят выяснить, существуют ли гало темной материи, полностью лишенные звезд, которые чрезвычайно сложно обнаружить. Этот открытие может иметь далеко идущие последствия для космологии и понимания природы темной материи.

Как уже писал Фокус, астрономы бросают вызов тому, что мы знаем о галактиках. Новое исследование предполагает, что либо Вселенная развивается не так, как мы думаем, либо же ученые неправильно понимают ее природу.

Также Фокус писал о том, что образцы породы с обратной стороны Луны подтверждают главную теорию о происхождении спутника Земли.