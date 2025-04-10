Мы неправильно понимаем Вселенную: астрономы бросают вызов тому, что мы знаем о галактиках

Астрономы продолжают попытки раскрыть тайны Вселенной, особенно, что касается ее эволюции, в частности формирования и развития звезд и галактик. Новое исследование предполагает, что либо Вселенная развивается не так, как мы думаем, либо же ученые неправильно понимают ее природу.

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Исследование опубликовано в журнале The Astrophysical Journal, пишет Phys.

Сейчас астрономы разделяют все галактики на два типа:

синие галактики, которые являются молодыми и активно формируют новые звезды;

красные галактики, которые являются старыми и в них прекратился процесс создания новых звезд.

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Авторы нового исследования представили теорию, которая бросает вызов традиционному разделению галактик на группы, ведь они считают, что существует и третий, промежуточный тип галактик, который они называют красные галактики, образующие звезды.

Ученые считают, что эти галактики могли играть намного большую роль в эволюции Вселенной. Это может изменить понимание того, как развиваются галактики и тех процессов, которые их формируют, а также того, как астрономы измеряют процесс образования звезд на протяжении всей истории Вселенной.

Астрономы считают, что существование красных галактик, образующих звезды, может означать, что во Вселенной было создано намного больше звезд, чем предполагалось ранее. Это значит, что эволюция галактик является более сложной, чем простой переход от синих к красным галактикам.

Новое исследование предполагает, что красные галактики, образующие звезды, в основном создают звезды с малой массой, а потому они кажутся красными, хотя процесс звездообразования в них не прекратился.

По слова астрономов, их теория предлагает решение некоторых проблем, связанных с эволюцией синих и красных галактик, которые нельзя объяснить только тем, что галактики стареют или их слиянием. Ученые считают, что большинство звезд во Вселенной были созданы иным способом, чем считалось ранее.

Считается, что галактики эволюционируют либо путем старения, либо же путем слияния. Когда происходит слияние галактик, то в них может произойти всплеск звездообразования. Поэтому астрономы долгое время были озадачены существованием галактик, у которых после резкого повышения уровня образования новых звезд, внезапно происходил процесс прекращения производства звезд. Считается, что это происходит потому, что после столкновения галактик и резкого всплеска звездообразования может происходить процесс резкого исчезновения необходимых компонентов и энергии для создания новых звезд.

Но авторы нового исследования предлагают другой сценарий. Они считают, что некоторые галактики могут медленно создавать небольшие красные звезды вместо того, чтобы пережить резкий всплеск звездообразования. Поэтому такие галактики стоит отнести к новому типу красных галактик, образующих звезды.

Теперь астрономы намерены провести дальнейшее изучение галактик, чтобы найти дополнительные доказательства своей теории.

Как уже писал Фокус, астрономы впервые обнаружили атмосферу на похожей на Землю планете вне Солнечной системы. Каменистая планета L 98-59 c вращается вокруг звезды типа красный карлик на расстоянии 35 световых лет от нас, что считается близким расстоянием по космическим меркам. Эта планета немного больше Земли по размеру и ученые считают, что там есть атмосфера.

Также Фокус писал о том, что ученые обнаружили во время экспериментов на Большом адронном коллайдере новую крошечную элементарную частицу. Физики считали, что обнаружить ее невозможно.