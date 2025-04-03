Представление о Вселенной придется изменить: галактики делают то, чего никто не ожидал

Астрономы обнаружили рекордную галактику, которая бросает вызов теориям. Наблюдение с помощью космического телескопа Уэбб показывает, что мертвые галактики, которые прекратили создавать новые звезды, существовали уже через 700 млн лет после Большого взрыва, что противоречит текущим моделям галактической эволюции. Считалось, что в эту эпоху галактики должны продолжать свой рост и развитие.

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Исследование опубликовано The Astrophysical Journal, пишет Phys.

Долгое время астрономы считали, что в очень ранней Вселенной можно увидеть только галактики, которые растут, набирают массу и создают новые звезды. Прошлые наблюдения космического телескопа Уэбб показали, что красные мертвые галактики появились примерно через 1,2 млрд лет после Большого взрыва. Мертвыми эти галактики называют потому, что они прекратили процесс создания новых звезд, а красными – потому, что в них остались лишь старые красные звезды. Новое исследование показывает, что мертвые галактики уже существовали через 700 млн лет после рождения Вселенной, то есть тогда, когда, как показывают модели галактической эволюции, галактики должны еще расти, набирать массу и создавать новые звезды.

То есть галактики становились мертвыми раньше, чем предполагалось и новое открытие рекордной мертвой галактики, существовавшей через 700 млн лет после Большого взрыва, может привести к изменению теорий эволюции Вселенной.

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Согласно текущим моделям галактической эволюции, в очень ранней Вселенной галактики начали притягивать к себе межгалактический газ, что позволяло им расти, набирать массу и создавать новые звезды. Чем больше гала притягивала к себе галактика, тем больше звезд она могла создать. Но со временем галактики прекращают процесс звездообразования и становятся мертвыми.

В локальной Вселенной примерно половина известных галактик являются мертвыми. Большинство таких галактик являются очень массивными и часто имеют эллиптическую форму. Но почему эти галактики стали мертвыми остается большой загадкой.

По словам ученых, ранее было обнаружено много массивных галактик, существовавших примерно через 1,2 млрд лет после Большого взрыва. До сих пор не ясно, как они смогли относительно быстро пройти все этапы своей эволюции, ведь это не совсем согласуется с текущими теориями.

Еще больше противоречит теориям галактической эволюции обнаруженная астрономами массивная мертвая галактика под названием RUBIES-UDS-QG-z7. Она не только смогла пройти все этапы своей эволюции за примерно 600 млн лет от своего рождения вскоре после Большого взрыва, но и прекратила создавать звезды уже через 700 млн лет после рождения космоса.

Масса галактики в 10 млрд раз больше массы Солнца, но при этом она имеет относительно маленький размер – всего 650 световых лет в поперечнике. Для сравнения диаметр нашей спиральной галактики Млечный Путь составляет 100 тысяч световых лет и в ней продолжают возникать новые звезды.

Пока что ученые не могут объяснить аномальную галактику и потребуются новые наблюдения, чтобы понять, что же с ней произошло на самом деле. В любом случае новое открытие показывает, что галактики могут существовать не так долго, как предсказывают модели и умирают они раньше, чем ожидалось.

Как уже писал Фокус, секретные российские военные спутники выпустили в космосе загадочный объект. Трио секретных российских спутников, запущенных в феврале этого года, выпустило на орбиту неизвестный объект, что заинтриговало американских экспертов по отслеживанию космических аппаратов.