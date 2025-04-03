Секретные российские военные спутники выпустили в космосе загадочный объект: что известно

Трио секретных российских спутников, запущенных в феврале этого года, выпустило на орбиту неизвестный объект, что заинтриговало американских экспертов по отслеживанию космических аппаратов.

Related video

Об этом пишет Space.

Три российских военных спутника под названием "Космос-2581", "Космос-2582" и "Космос-2583" вывела на орбиту ракета-носитель "Союз-2.1в", стартовавшая с космодрома "Плесецк" 2 февраля. С тех пор спутники, чье предназначение неизвестно, демонстрировали странное поведение, находясь на околополярной орбите на высоте примерно 585 км над поверхностью Земли.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Американский астрофизик и специалист по отслеживанию движения космических аппаратов на орбите Джонатан Макдауэлл считает, что в марте секретные российские спутники, по-видимому, проводили потенциальные операции по сближению или маневрировали вблизи других объектов в космосе.

По данным Макдауэлла, Космические силы США зафиксировали появление нового объекта на орбите, который, возможно, был выпущен 18 марта спутником "Космос-2581". Россия не предоставила никаких подробностей о спутниках и их миссии.

Выпущенный объект может быть использован для ряда задач, включая военные эксперименты, такие как наблюдение за другими спутниками, тестирование технологий стыковки или группового полета. Также он может быть использован для тестирования технологии уничтожения спутников на орбите, считают эксперты.

С другой стороны, существует мнение, что этот объект, может быть полезной научной нагрузкой даже результатом непреднамеренного разрушения одного из спутников.

Обозначение "Космос" использовал СССР, а затем и Россия, для очень широкого спектра военных и научных спутников начиная с 1962 года. Считается, что эти спутники являются часть секретных научных и секретных военных проектов, которые, в частности, касаются исследований, направленных на тестирование технологий противоспутникового оружия и наблюдения за другими спутниками, а также используются для разведки.

Трио российских спутников, летающих на орбите, не является чем-то необычным. И США, и Китай также отправили в космос многочисленные наборы спутников в такой конфигурации, многие из которых, как считается, предназначены для разведки.

Еще предстоит увидеть, что будут делать далее три российский спутника на орбите и загадочный объект, который они выпустили.

Как уже писал Фокус, Европейское космическое агентство нашло замену российской ракете и посадочному модулю, которые должны доставить на Марс уникальный марсоход.

Также Фокус писал о том, что ученые нашли форму жизни, которая может выжить в экстремальных условиях Марса. Исследователи определили одну земную форму жизни, которая могла бы выжить в суровых условиях Красной планеты, что потенциально поможет людям в будущем колонизировать Марс.