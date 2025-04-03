Ученые нашли форму жизни, которая может выжить в экстремальных условиях Марса

Исследователи определили одну земную форму жизни, которая могла бы выжить в суровых условиях Красной планеты, что потенциально поможет людям в будущем колонизировать Марс.

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Исследование опубликовано в журнале IMA Fungus, пишет IFLScience.

Если люди когда-нибудь захотят колонизировать другие планеты Солнечной системы, то Марс, кажется, лучше всего подходит для этого. Это не Венера с ее чрезвычайно высокой температурой и токсичной атмосферой и не Меркурий, который получает смертельное для жизни излучение Солнца. Марс имеет твердую поверхность и находится на краю зоны обитаемости Солнца, где может существовать жидкая вода.

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В то же время на Марсе очень холодно, а атмосфера состоит в основном из углекислого газа. Поэтому скорее всего придется приложить немало усилий для того, чтобы повысить температур на Красной планете и сделать воздух более пригодным для дыхания.

Некоторые ученые считают, что выращивание растений на Марсе могло бы наполнить часть атмосферы планеты кислородом, что позволит людям дышать этим внеземным воздухом. Авторы нового исследования решили выяснить, какая именно земная форма жизни могла бы выжить на Красной планете.

По словам ученых, лишайники можно встретить в самых разнообразных частях Земли, где они могут выжить в экстремальных условиях, как жаркой пустыни, так и холодных полярных регионов. Эти живые организмы, известные как экстремофилы, способны выжить при очень высокой и очень низкой температуре, при влиянии сильного излучения и при длительном отсутствии воды. Поэтому ученые предположили, что именно лишайники могут выжить в суровых условиях Марса.

Лишайники представляют собой гибридную колонию грибов и водорослей и/или цианобактерий. Они выживают в экстремальных условиях за счет перехода в аметаболическое состояние, известное как ангидробиоз, во время засухи, а также из-за способности переносить влияние вредного ультрафиолетового излучения.

Ученые выбрали два вида лишайников и поместили их в условия, имитирующие те, что существуют на Красной планете. Были выбраны виды Diploschistes muscorum и Cetraria aculeata, которые подверглись влиянию сильного колебания температуры, рентгеновского излучения, давления и атмосферы Марса. Ученые обнаружили, что лучше всего на Марсе может выжить лишайник вида Diploschistes muscorum. То есть это та земная форма жизни, которая могла выдержать суровые условия Марса.

Ученые обнаружили, что этот лишайник способен осуществлять метаболические процессы и эффективно активировать защитные механизмы в условиях Красной планеты.

Как уже писал Фокус, Европейское космическое агентство в рамках миссии ExoMars, цель которой состоит в поисках потенциальной жизни на Марсе, выбрало компанию Airbus для создания посадочной платформы для марсохода Rosalind Franklin. Эту платформу должна была предоставить Россия.

Также Фокус писал о том, что ученые впервые приготовили еду на орбите с помощью процесса брожения. В результате получился продукт из традиционной японской кухни.