Ученые отправили бобы на орбиту и приготовили японское блюдо: вот какое оно на вкус (фото)

Мисо является одним из традиционных блюд японской кухни, и оно производится путем брожения соевых бобов. Ученые отправили соевые бобы на Международную космическую станцию (МКС) и во время эксперимента там получилось создать космическое мисо. Ученые удивились, когда попробовали это блюдо, приготовленное в космосе.

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Об этом пишет CNN.

Впервые ученым удалось создать еду путем брожения на МКС и этим продуктом питания является космическое мисо, как назвали его авторы исследования, опубликованного в журнале iScience. Ученые надеются, что это исследование поможет расширить кулинарные возможности астронавтов, улучшив качество жизни долгосрочных космических путешественников.

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Космическое мисо по запаху и вкусу было похоже на мисо, приготовленное на Земле. Но, по словам ученых, которые его пробовали, было ключевое отличие: более сильный жареный и ореховый привкус.

Для того, чтобы выяснить, какую еду могли бы готовить себе астронавты в космосе, а также то, как развиваются микробные сообщества в космосе, ученые решили проверить, возможен ли процесс брожения пищи за пределами Земли. Также по словам ученых, они хотели выяснить, если процесс брожения возможен, то какие вкусовые качества будет иметь еда по сравнению с приготовленными на Земле аналогами.

Для этого ученые отправили небольшой контейнер с вареной соевой пастой на МКС, где ее оставили бродить на 30 дней, прежде чем вернуть на Землю в виде мисо. По словам ученых, мисо хранилось в контейнере с датчиками, которые тщательно контролировали температуру, относительную влажность, давление и радиацию. В ходе эксперимента ученые для сравнения приготовили две партии мисо на Земле.

Авторы исследования говорят, что они не знали, чего следует ожидать, ведь процесс брожения пищи еще никогда не проводился в космосе.

Космическое мисо по запаху и вкусу было похоже на мисо, приготовленное на Земле Фото: CNN

После того, как мисо доставили с МКС на Землю, ученые проанализировали его микробные сообщества, а также запах и вкус. Они обнаружили, что космическое мисо успешно прошло процесс брожения, но в микробных сообществах, присутствующих в разных партиях мисо, были заметные различия. Хотя космическая еда в основном содержала те же ароматические соединения и схожие профили аминокислот.

Ученые говорят, что невесомость и повышенный уровень радиации в космосе могли повлиять на рост и метаболизм микробов, а потому процесс брожения был немного иным, чем на Земле. Этим можно объяснить небольшие отличия между космическим и земным мисо.

В любом случае, говорят ученые, космическое мисо было таким же вкусным, как и приготовленное на Земле, хотя и имело более выраженный жареный и ореховый привкус.

Многие продукты брожения содержат пробиотики, живые микроорганизмы, которые при попадании в организм могут работать совместно с существующими полезными бактериями в микробиоме кишечника, помогая регулировать пищеварительную систему. Но ученые говорят, что необходимы дополнительные анализы космического мисо для оценки его пищевой ценности, включая макромолекулярный состав и биоактивные соединения.

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