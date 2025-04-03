Учені відправили боби на орбіту і приготували японську страву: ось яка вона на смак (фото)

Місо є однією з традиційних страв японської кухні, і воно виробляється шляхом бродіння соєвих бобів. Вчені відправили соєві боби на Міжнародну космічну станцію (МКС) і під час експерименту там вийшло створити космічне місо. Вчені здивувалися, коли спробували цю страву, приготовану в космосі.

Related video

Про це пише CNN.

Уперше вченим вдалося створити їжу шляхом бродіння на МКС і цим продуктом харчування є космічне місо, як назвали його автори дослідження, опублікованого в журналі iScience. Вчені сподіваються, що це дослідження допоможе розширити кулінарні можливості астронавтів, поліпшивши якість життя довгострокових космічних мандрівників.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Космічне місо за запахом і смаком було схоже на місо, приготоване на Землі. Але, за словами вчених, які його куштували, була ключова відмінність: сильніший смажений і горіховий присмак.

Для того, щоб з'ясувати, яку їжу могли б готувати собі астронавти в космосі, а також те, як розвиваються мікробні спільноти в космосі, вчені вирішили перевірити, чи можливий процес бродіння їжі за межами Землі. Також за словами вчених, вони хотіли з'ясувати, якщо процес бродіння можливий, то які смакові якості матиме їжа порівняно з приготованими на Землі аналогами.

Для цього вчені відправили невеликий контейнер із вареною соєвою пастою на МКС, де її залишили бродити на 30 днів, перш ніж повернути на Землю у вигляді місо. За словами вчених, місо зберігалося в контейнері з датчиками, які ретельно контролювали температуру, відносну вологість, тиск і радіацію. Під час експерименту вчені для порівняння приготували дві партії місо на Землі.

Автори дослідження кажуть, що вони не знали, чого слід очікувати, адже процес бродіння їжі ще ніколи не проводили в космосі.

Космічне місо за запахом і смаком було схоже на місо, приготоване на Землі Фото: CNN

Після того, як місо доставили з МКС на Землю, вчені проаналізували його мікробні спільноти, а також запах і смак. Вони виявили, що космічне місо успішно пройшло процес бродіння, але в мікробних спільнотах, присутніх у різних партіях місо, були помітні відмінності. Хоча космічна їжа здебільшого містила ті самі ароматичні сполуки і схожі профілі амінокислот.

Учені кажуть, що невагомість і підвищений рівень радіації в космосі могли вплинути на ріст і метаболізм мікробів, а тому процес бродіння був трохи іншим, ніж на Землі. Цим можна пояснити невеликі відмінності між космічним і земним місо.

У будь-якому разі, кажуть учені, космічне місо було таким самим смачним, як і приготоване на Землі, хоча й мало більш виражений смажений і горіховий присмак.

Багато продуктів бродіння містять пробіотики, живі мікроорганізми, які під час потрапляння в організм можуть працювати спільно з наявними корисними бактеріями в мікробіомі кишечника, допомагаючи регулювати травну систему. Але вчені кажуть, що необхідні додаткові аналізи космічного місо для оцінки його харчової цінності, включно з макромолекулярним складом і біоактивними сполуками.

Як уже писав Фокус, геомагнітні бурі становлять більшу загрозу, ніж вважалося.

Також Фокус писав про те, що темна матерія може змінити швидкість обертання Землі і підвищити її температуру.