Найпотужніша геомагнітна буря за 20 років: ці явища становлять більшу загрозу, ніж вважалося

10 травня 2024 року на Землі виникла потужна геомагнітна буря, зокрема це була найсильніша буря, яка накрила Мексику за останні 20 років. Того дня сильно постраждали енергосистеми країни, а також уперше з 1989 року в Мексиці спостерігали полярне сяйво. Полярні сяйва виникають переважно поблизу північного або південного полюсів, але не близько до екватора. Потужні полярні сяйва, що досягають Мексики, можуть вказувати на те, що країни, розташовані ближче до екватора, схильні до більшого ризику геомагнітних бурь, ніж вважалося раніше.

Related video

Дослідження опубліковано в журналі Space Weather, пише Space.

Геомагнітні бурі, які спричиняють появу полярного сяйва, є результатом потужних вивержень енергії та плазми на Сонці, і ці барвисті явища найяскравіше виражені в полярних регіонах нашої планети, тому що саме там магнітне поле Землі найслабше. Тому їх не так часто видно в країнах, розташованих у низьких широтах, таких як Мексика. Геомагнітні бурі можуть бути дуже небезпечними, адже можуть порушити роботу електромереж і систем супутникового зв'язку.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Коли на Сонці відбуваються корональні викиди маси, тобто виверження плазми із сонячної корони, то ці заряджені частинки можуть проникнути в атмосферу Землі. Унаслідок цього сонячні частинки взаємодіють із молекулами газів в атмосфері і виникають полярні сяйва. Водночас сонячна плазма під час взаємодії з магнітним полем Землі спричиняє геомагнітні бурі, які можуть порушити роботу наших технологій.

Геомагнітна буря в Мексиці, яка здивувала вчених, тривала протягом 40 годин і від неї постраждала енергосистема країни, але також місцеві мешканці бачили незвичне для себе явище — полярне сяйво.

Полярне сяйво в небі над Мексикою Фото: space.com

Сонце постійно взаємодіє з газами атмосфери Землі. Іоносфера нашої планети, третій шар атмосфери, який знаходиться на висоті від 48 до 966 км, більш "активна" над Мексикою, ніж в інших частинах Землі. Річ у тім, що вона розташована над регіоном нижчих широт планети, де електрони більш щільно упаковані. Випромінювання від Сонця має достатню енергію, щоб вибивати електрони з атомів в іоносфері, що змушує їх ставати позитивно зарядженими і створювати барвисті полярні сяйва, каже геліофізик Ліка Гухатакурта з NASA.

Під час сильної геомагнітної бурі в Мексиці постраждала не тільки енергосистема, а й супутниковий зв'язок. Під час геомагнітної бурі надактивна іоносфера викривляє радіосигнали і викликає затримки. Також на дуже короткий час вийшла з ладу система GPS.

За словами вчених, вплив геомагнітних бур на регіони, розташовані в нижчих широтах, виявляється є більшим, ніж передбачалося.

Науковці кажуть, що протягом поточного сонячного максимуму можна очікувати на подібну геомагнітну бурю, яка трапилася торік, і наразі немає надійного захисту від її негативного впливу на наші технології.

Як уже писав Фокус, нещодавно на Сонці стався черговий сильний спалах, і разом з ним, можливо, корональний викид маси. Розрахунки вчених показують, що 3 або 4 квітня Землю може накрити геомагнітна буря.

Також Фокус писав про те, що астероїд, який налякав усіх , не такий, як усі. Астрономи отримали найбільш чітке зображення астероїда 2024 YR4, який, згідно з прогнозами, мав шанси впасти на Землю в 2032 році.