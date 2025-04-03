Самая мощная геомагнитная буря за 20 лет: эти явления представляют большую угрозу, чем считалось

10 мая 2024 на Земле возникла мощная геомагнитная буря, в частности это была самая сильная буря, которая накрыла Мексику за последние 20 лет. В тот день сильно пострадали энергосистемы страны, а также впервые с 1989 года в Мексике наблюдали полярное сияние. Полярные сияния возникают в основном вблизи северного или южного полюсов, но не близко к экватору. Мощные полярные сияния, достигающие Мексики, могут указывать на то, что страны, расположенные ближе к экватору, подвержены большему риску геомагнитных бурь, чем считалось ранее.

Related video

Исследование опубликовано в журнале Space Weather, пишет Space.

Геомагнитные бури, которые вызывают появление полярного сияния, являются результатом мощных извержений энергии и плазмы на Солнце, и эти красочные явления наиболее выражены в полярных регионах нашей планеты, потому что именно там магнитное поле Земли слабее всего. Поэтому они не так часто видны в странах, расположенных в низких широтах, таких как Мексика. Геомагнитные бури могут быть очень опасными, ведь могут нарушить работу электросетей и систем спутниковой связи.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Когда на Солнце происходят корональные выбросы массы, то есть извержения плазмы из солнечной короны, то эти заряженные частицы могут проникнуть в атмосферу Земли. В результате солнечные частицы взаимодействуют с молекулами газов в атмосфере и возникают полярные сияния. В то же время солнечная плазма при взаимодействии с магнитным полем Земли вызывает геомагнитные бури, которые могут нарушить работу наших технологий.

Геомагнитная буря в Мексике, которая удивила ученых, продолжалась в течение 40 часов и от нее пострадала энергосистема страны, но также местные жители видели необычное для себя явление – полярное сияние.

Полярное сияние в небе над Мексикой Фото: space.com

Солнце постоянно взаимодействует с газами атмосферы Земли. Ионосфера нашей планеты, третий слой атмосферы, который находится на высоте от 48 до 966 км, более "активна" над Мексикой, чем в других частях Земли. Дело в том, что она находится над регионом более низких широт планеты, где электроны более плотно упакованы. Излучение от Солнца обладает достаточной энергией, чтобы выбивать электроны из атомов в ионосфере, что заставляет их становиться положительно заряженными и создавать красочные полярные сияния, говорит гелиофизик Лика Гухатакурта из NASA.

Во время сильной геомагнитной бури в Мексике пострадала не только энергосистема, но и спутниковая связь. Во время геомагнитной бури сверхактивная ионосфера искривляет радиосигналы и вызывает задержки. Также на очень короткое время вышла из строя система GPS.

По словам ученых, воздействие геомагнитных бурь на регионы, расположенные в более низких широтах, оказывается является большим, чем предполагалось.

Ученые говорят, что в течение текущего солнечного максимума можно ожидать подобную геомагнитную бурю, которая случилась в прошлом году и пока нет надежной защиты от ее негативного влияния на наши технологии.

Как уже писал Фокус, недавно на Солнце произошла очередная сильная вспышка, и вместе с ней, возможно, корональный выброс массы. Расчеты учены показывают, что 3 или 4 апреля Землю может накрыть геомагнитная буря.

Также Фокус писал о том, что напугавший всех астероид не такой, как все. Астрономы получили наиболее четкое изображение астероида 2024 YR4, который, согласно прогнозам, имел шансы упасть на Землю в 2032 году.