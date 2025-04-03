Напугавший всех астероид не такой, как все: получено его наиболее четкое изображение (фото)

В течение нескольких недель в январе и феврале этого года у ученых вызывал сильное беспокойство астероид 2024 YR4, который, согласно прогнозам, имел шансы упасть на Землю в 2032 году. Теперь астрономы с помощью космического телескопа Уэбб получили наиболее точное представление об этом космическом камне.

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Исследование опубликовано в журнале Research Notes of the AAS, пишет Space.

Астрономы обнаружили астероид 2024 YR4 в конце 2024 года и вскоре после его открытия расчеты показали, что вероятность столкновения этого космического камня с Землей в 2032 году составляет примерно от 2% до 1%. Затем ученые провели новые наблюдения и расчеты и уже к концу февраля вероятность столкновения астероида 2024 YR4 с Землей упала почти до нуля. В то же время, как уже писал Фокус, некоторые ученые предположили, что вместо того, чтобы упасть на Землю этот астероид может упасть на Луну.

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По словам авторов исследования, несмотря на то, что астероид 2024 YR4 не представляет угрозы для нашей планеты, он заслуживает отдельного анализа. Поэтому астрономы использовали космический телескоп Уэбб для детального изучения 2024 YR4. В результате телескоп наблюдал за космическим камнем в видимом и инфракрасном свете.

Исследование помогло уточнить размер астероида и оказалось, что его ширина составляет примерно 60 метров, что сравнимо с высотой 15-этажного здания.

Астероид 2024 YR4 Фото: space.com

Астрономы также выяснили, как быстро нагревается и остывает астероид 2024 YR4. По словам ученых, его тепловые свойства не похожи на те, что можно увидеть у более крупных астероидов. Вероятно, причина этого кроется в том, что космический камень вращается очень быстро и в том, что на его поверхности преобладают камни размером с кулак или больше, а не мелкие камешки.

По словам астрономов, изучение астероидов, таких как 2024 YR4, с помощью телескопа Уэбб очень важно для того, чтобы помочь ученым понять, как космические телескопы могут помочь в усилиях по планетарной обороне, если в будущем будет обнаружен еще один астероид, который может врезаться в Землю.

Ученые говорят, что теперь они имеют много полезной информации о том, что из себя представляет большой астероид, который некоторое время представлял потенциальную угрозу для нашей планеты.

Как уже писал Фокус, загадочная невидимая форма материи меняет планеты и Земля не застрахована от этого. Речь идет о влиянии темной материи, природа которой остается загадкой для ученых.

Также Фокус писал о том, что еще одно исследование показало, что упавший на Землю крупный метеорит, является очень необычным космическим камнем.