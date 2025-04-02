Загадочная невидимая форма материи меняет планеты: что будет с Землей

До сих пор для ученых остается загадкой природа темной материи. Эта невидимая форма материи составляет 85% содержания материи во Вселенной и ученые уверены, что она существует. На это указывают вращение галактик, влияние темной материи на обычную материю с помощью гравитации, а также колебания в первом свете Вселенной, известном как реликтовое излучение. Но новое исследование предполагает, что может быть другой способ обнаружить присутствие темной материи.

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Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv, пишет Phys.

Никто точно не знает из чего состоит темная материя, заполняющая почти всю Вселенную и действующая как клей, который помогает удерживать вместе крупномасштабные структуры в космосе. Некоторые ученые считают, что темная материя может состоять из частиц, которые выходят за пределы известной физики, а может быть это первичные черные дыры, созданные вскоре после Большого взрыва.

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Авторы нового следования считают, что частицы темной материи могут проникать внутрь планет, и это явление называется планетарным захватом темной материи. Согласно теории, гравитация планет притягивает к себе частицы темной материи и существует вероятность, что таким образом можно обнаружить неуловимую форму материи.

Авторы исследования считают, что планеты являются своеобразными детекторами для обнаружения влияния темной материи. Частицы темной материи могут создавать эффекты, которые можно увидеть, такие как изменение вращения планеты вокруг своей оси и повышение ее температуры.

Ученые говорят, что темная материя взаимодействует с планетарной материей и отдает энергию планете. Хотя частицы темной и обычной материи не взаимодействуют обычным образом, они могут взаимодействовать из-за таких факторов, как квантовое туннелирование. Эти взаимодействия приводят к тому, что вращение планеты вокруг своей оси ускоряется, а температура повышается.

Когда частицы темной материи попадают на планеты, они рассеиваются и уничтожают друг друга во время столкновения, считают ученые. Когда это происходит, то частицы темной материи передают кинетическую энергию планетарным частицам, что проявляется в виде тепла. Повышение уровня температуры связано с тем, сколько темной материи поступает на планету, а входящая энергия также может ускорить период вращения планеты.

Согласно новой теории, энергия, получаемая при нагревании темной материи, не полностью преобразуется в температуру, а распределяется в соответствии с внутренними свойствами планеты, такими как ее масса и диаметр.

Авторы исследования говорят, что Земля не застрахована от захвата темной материи. Согласно прогнозам ученых, объединенный приток энергии от темной материи и Солнца приведет к повышению температуры на Земле на 0,015 градуса Цельсия за 100 лет и на 0,15 градуса Цельсия за 1000 лет. Нагрев темной материи также может увеличить скорость вращения нашей планеты. В этом случае Земля начнет вращаться вокруг своей оси на 12 секунд быстрее за 100 лет на 120 секунд быстрее за 1000 лет. Таким образом влияние темной материи можно будет обнаружить с помощью наземных методов измерения.

Как уже писал Фокус, ученых удивил тот факт, что известный метеорит 2 млн лет избегал столкновений в космосе, пока не врезался в Землю. При этом в него не врезались никакие другие камни, а если даже и врезались, то это не повредило метеорит.

Также Фокус писал о том, что у ученых возникли проблемы при уничтожении космического телескопа Gaia, ведь он оказывал сопротивление. Европейское космическое агентство столкнулось с необычной проблемой во время отключения телескопа Gaia.